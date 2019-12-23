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ARCTIC OPEN представляет:: В Архангельской области открывается виртуальный "Арктический кинотеатр"

Фонд Росконгресс при информационной поддержке Комсомольской правды запускает новый проект – виртуальный кинотеатр. Теперь лучшие фильмы об уникальной природе, истории и культуре Арктического региона доступны онлайн. Каждую неделю – новый кинопоказ. Для старта спецпроекта Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» объединил усилия с Международным кинофестивалем Arctic Open.

В списке первых картин к просмотру – «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева» Ивана Головнева, «Сказки о маме» Софьи Горленко, «Белое безмолвие» Бориса Дворкина, «67 49 32 Север» Исы Сойдам и Мэтью Дюмонда и «Хранители времени» Елены Эверстовой. Тенденции кинокультуры стран Арктики, оригинальные работы режиссеров северных стран – виртуальный «Арктический кинотеатр» объединит все самое интересное о регионе.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open уже представлял картины «Царь-птица» и «Великий северный путь» в рамках культурной программы V Международного форума «Арктика – территория диалога». Фестиваль объединяет представителей киноиндустрии, журналистов, писателей, мастеров театра, ученых, студенческую молодежь, жителей северных территорий. Проект реализуется при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Сайт МКФСА ARCTIC OPEN - https://www.arctic-open.com/

В 2018 году на Международном форуме «Арктика – территория диалога» в рамках Арктического кинотеатра фестиваль представлял художественный фильм «Царь птица» (режиссер Э. Новиков, Республика САХА) и документальный фильм «Великий северный путь (режиссер Л. Круглов, Россия).

«Арктический кинотеатр» откроется на канале Фонда Росконгресс. Выбрать фильм для просмотра можно посмотрев афишу проекта. Информационный партнер проекта – Комсомольская правда.

01 май 08:58 | : Культура

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