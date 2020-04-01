На «Эхо Москвы» писательница раскритиковала Архангельское областное Собрание депутатов за самопиар

Очередной выпуск своей авторской передачи «Код доступа» известная писательница и публицист Юрия Латынина посвятила необоснованным тратам, которые некоторые госструктуры позволяют себе в тяжелые дни экономического кризиса, связанного с ограничениями в следствии карантинных мер по предотвращению пандемии коронавируса.
Досталось и Архангельской области… конкретно депутатам заксобрания региона:
- Для оказания услуг по созданию и распространению информационных материалов о деятельности Архангельского областного собрания депутатов 3 контракта. Один — на 2 миллиона 280, потом еще 560 тысяч и третий — 300 тысяч.
Что я хочу сказать всем этим министерствам, Архангельскому областному собранию депутатов. Хотите разместить — пожалуйста, возьмите эти 3 миллиона рублей, пойдите в ближайший дом престарелых, отдайте, и об этом напишут все бесплатно.
Напомним, что пока дома престарелых, которые упоминает писательница, посажены на жесткий карантин с запретом на любые посещения. Как говорится, благими намерениями…