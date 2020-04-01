Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На «Эхо Москвы» писательница раскритиковала Архангельское областное Собрание депутатов за самопиар

Очередной выпуск своей авторской передачи «Код доступа» известная писательница и публицист Юрия Латынина посвятила необоснованным тратам, которые некоторые госструктуры позволяют себе в тяжелые дни экономического кризиса, связанного с ограничениями в следствии карантинных мер по предотвращению пандемии коронавируса.

Досталось и Архангельской области… конкретно депутатам заксобрания региона:

- Для оказания услуг по созданию и распространению информационных материалов о деятельности Архангельского областного собрания депутатов 3 контракта. Один — на 2 миллиона 280, потом еще 560 тысяч и третий — 300 тысяч.

Что я хочу сказать всем этим министерствам, Архангельскому областному собранию депутатов. Хотите разместить — пожалуйста, возьмите эти 3 миллиона рублей, пойдите в ближайший дом престарелых, отдайте, и об этом напишут все бесплатно.

Напомним, что пока дома престарелых, которые упоминает писательница, посажены на жесткий карантин с запретом на любые посещения. Как говорится, благими намерениями…

28 апрель 13:56 | : Культура / Скандалы

Главные новости


Ремарка к отчету Игоря Годзиша: Архангельск грязный, потому что у него отняли деньги
По сто пятьдесят. Юбилей Ульянова-Ленина в условиях самоизоляции
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (276)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20