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9 мая в Архангельске: Творческие конкурсы к юбилею Победы

В честь юбилейной даты 75-летия Победы Дом народного творчества Архангельской области  при поддержке Министерства культуры Архангельской области  запускает интернет-акцию #АрхангельскаяОбластьПобедаОднаНаВсех #ПОБЕДА75 .

Принять участие в акции может любой житель Архангельской области независимо от возраста. Организаторы предлагают  участникам прислать стихи, прозу, эссе собственного сочинения, рисунки, открытки ко  Дню Победы.

Акция проводится по четырём направлениям: 
1. «В своих произведениях мы память сохраним…» (работы собственного сочинения: литературное эссе, проза, стихотворения); 

  1. «Читаем строки, опаленные войной…» (стихотворение или отрывок из повести, рассказа или романа);
    3. «Рисуем то, что сердцем не забыто» (работы, созданные в любой художественной технике, за исключением компьютерных программ. Если на рисунке изображен неизвестный герой из истории семьи, например, прадедушка, к рисунку можно приложить текстовое описание о том, кто этот герой, какой подвиг он совершил, какие награды имеет).
    4. «Мы поздравляем вас с Великою Победой!» (открытки ко Дню Победы, выполненные в любой технике). Участник акции размещает в социальных сетях фото процесса изготовления открытки и небольшой видеоролик о Дне Победы в Великой Отечественной войне
    1941 – 1945 годов или поздравление жителям Архангельской области с хэштегом акции.

    Чтобы стать участником интернет-акции Победы, надо самостоятельно записывают видеоролик и размещают его на своих страницах в социальных сетях с хэштегом акции: хэштегом #АрхангельскаяОбластьПобедаОднаНаВсех #ПОБЕДА75
     и добавить  к основному хэштэг  с наименованием муниципального района/городского округа и населенного пункта.
    Например, #АрхангельскаяОбластьПобедаОднаНаВсех #ПриморскийРайонДерПустошь #ПОБЕДА75

 

Подробности, положение и условия  онлайн акции  размещены на официальном сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» -     https://dnt-arh.ru/
и группах в социальных сетях: https://vk.com/arhdnt,       https://www.facebook.com/arhdnt/, https://www.instagram.com/arhdnt29/

Вспомним о подвигах наших героев, расскажем о них и все вместе сохраним историю нашей Родины!

 

Еще одна культурологическая акция к юбилею Победы – областной конкурс «Нам этот мир завещано беречь!».

 

К участию приглашаются как отдельные исполнители и авторы, так и семейные дуэты, семейные театры. Возраст участников от 7 до 60 лет.

 

Это второй совместный проект Дома народного творчества Архангельской области,  Архангельского отделения Российского военно-исторического общества, поддержанный региональным Министерством культуры. Первый  конкурс состоялся в 2015году.

II областной творческий конкурс «Нам этот мир завещано беречь» нацелен на  сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа;  сохранение и развитие традиций художественного чтения; поддержку самобытных исполнителей и авторов, повышению уровня их исполнительского мастерства.

 

Для участников предлагается две номинации: «Художественное чтение» или  «Творческие работы».

 

В первой в адрес организаторов конкурса необходимо направить видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в котором участник наизусть  исполняет стихи или прозу. Среди критериев жюри оценит  уровень исполнительского мастерства, технику речи, выбор репертуара.

В номинации «Творческие работы» принимаются литературные эссе, прозаические сочинения, стихи собственно сочинения  в письменном виде  объемом не более 1 листа формата А4. Акцент делается на следующие темы:
- «Летопись Победы» (воспоминания героев Великой Отечественной войны, родных и близких, свидетелей тех далеких героических лет, их судьбы истории, письма в форме литературных эссе, прозаических сочинений, стихов);

- «Письмо из настоящего в прошлое» (письма солдату, сверстнику в 1941-1945г.г.).
В этой категории по 10 бальной системе жюри обратит внимание на оригинальность идеи, языковую грамотность, воображение, литературно-художественные достоинства, глубину эмоционального и эстетического воздействия.

Заявки и видеозаписи  направляется на электронный адрес pomopnt@yandex.ru или в сообщении официальной группы сообщества в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/arhdnt .

Срок подачи материалов на II областной творческий конкурс «Нам этот мир завещано беречь» - до 4 мая. Информация о победителях будет опубликована не позже 9 мая 2020 года. Церемонию награждения организаторы  планируют провести, после снятия карантинных мер.

 

Подробности, положение и условия онлайн акции размещены на официальном сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» - https://dnt-arh.ru/ и группах в социальных сетях: https://vk.com/arhdnt, https://www.facebook.com/arhdnt/, https://www.instagram.com/arhdnt29/  

    

22 апрель 14:50 | : Культура

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