9 мая в Архангельске: Творческие конкурсы к юбилею Победы

В честь юбилейной даты 75-летия Победы Дом народного творчества Архангельской области при поддержке Министерства культуры Архангельской области запускает интернет-акцию #АрхангельскаяОбластьПобедаОднаНаВсех #ПОБЕДА75 .
Принять участие в акции может любой житель Архангельской области независимо от возраста. Организаторы предлагают участникам прислать стихи, прозу, эссе собственного сочинения, рисунки, открытки ко Дню Победы.
Акция проводится по четырём направлениям:
1. «В своих произведениях мы память сохраним…» (работы собственного сочинения: литературное эссе, проза, стихотворения);
Подробности, положение и условия онлайн акции размещены на официальном сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» - https://dnt-arh.ru/
и группах в социальных сетях: https://vk.com/arhdnt, https://www.facebook.com/arhdnt/, https://www.instagram.com/arhdnt29/
Вспомним о подвигах наших героев, расскажем о них и все вместе сохраним историю нашей Родины!
Еще одна культурологическая акция к юбилею Победы – областной конкурс «Нам этот мир завещано беречь!».
К участию приглашаются как отдельные исполнители и авторы, так и семейные дуэты, семейные театры. Возраст участников от 7 до 60 лет.
Это второй совместный проект Дома народного творчества Архангельской области, Архангельского отделения Российского военно-исторического общества, поддержанный региональным Министерством культуры. Первый конкурс состоялся в 2015году.
II областной творческий конкурс «Нам этот мир завещано беречь» нацелен на сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа; сохранение и развитие традиций художественного чтения; поддержку самобытных исполнителей и авторов, повышению уровня их исполнительского мастерства.
Для участников предлагается две номинации: «Художественное чтение» или «Творческие работы».
В первой в адрес организаторов конкурса необходимо направить видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в котором участник наизусть исполняет стихи или прозу. Среди критериев жюри оценит уровень исполнительского мастерства, технику речи, выбор репертуара.
В номинации «Творческие работы» принимаются литературные эссе, прозаические сочинения, стихи собственно сочинения в письменном виде объемом не более 1 листа формата А4. Акцент делается на следующие темы:
- «Летопись Победы» (воспоминания героев Великой Отечественной войны, родных и близких, свидетелей тех далеких героических лет, их судьбы истории, письма в форме литературных эссе, прозаических сочинений, стихов);
- «Письмо из настоящего в прошлое» (письма солдату, сверстнику в 1941-1945г.г.).
В этой категории по 10 бальной системе жюри обратит внимание на оригинальность идеи, языковую грамотность, воображение, литературно-художественные достоинства, глубину эмоционального и эстетического воздействия.
Заявки и видеозаписи направляется на электронный адрес pomopnt@yandex.ru или в сообщении официальной группы сообщества в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/arhdnt .
Срок подачи материалов на II областной творческий конкурс «Нам этот мир завещано беречь» - до 4 мая. Информация о победителях будет опубликована не позже 9 мая 2020 года. Церемонию награждения организаторы планируют провести, после снятия карантинных мер.
Подробности, положение и условия онлайн акции размещены на официальном сайте ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» - https://dnt-arh.ru/ и группах в социальных сетях: https://vk.com/arhdnt, https://www.facebook.com/arhdnt/, https://www.instagram.com/arhdnt29/