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Что вы знаете о Георгии Фруменкове? (видео)

О легендарном ректоре Архангельского государственного педагогического института, историке, который «подарил нам День города», уже писал Георгий Гудим-Левкович.

И вот новое культурное событие, посвященное этому имени. Медиа-центр САФУ «Арктический мост» закончил монтаж документального фильма «История Георгия Фруменкова», рассказав об ученом и общественном деятеле уже кинематографическим языком.

Аннотация к ленте:

Имя Георгия Фруменкова знали все ведущие историки Советского Союза, но путь к научным высотам не раз мог быть оборван или вовсе не начаться, в силу трагических страниц истории России XX века.

Г. Г. Фруменков родился в Белоруссии, в 1937 году его отца — бухгалтера райисполкома — по ложному обвинению арестовали и осудили. Клеймо сына «врага народа» закрывало в то время для многих путь в «светлое будущее советского человека». В силу судьбоносных обстоятельств и неравнодушных людей, он смог окончить Герценовский педагогический институт в Ленинграде. Но очередной поворот истории снова спутал все планы — началась Великая Отечественная война.

 Заведующий кафедрой отечественной истории САФУ Михаил Супрун рассказывает о сложном фронтовом пути Георгия Георгиевича Фруменкова: «Он являлся представителем особого поколения — поколения фронтовиков, что во многом определило его жизнь. Уже 12 июля 1941 года, сдав последние экзамены, он оказался в батальоне дивизии народного ополчения на Лужском оборонительном рубеже. Это тот самый батальон, который формировался из гуманитариев — студентов, сотрудников Академии Наук и музеев, в том числе, Эрмитажа. Он был брошен для того, чтобы остановить танки, при этом из оружия были только «коктейли Молотова» и одна винтовка на троих-четверых ополченцев. Ополченцы остановили немцев. Через некоторое время Георгий Фруменков был уже на Пулковских высотах — тех самых, которые стали важнейшим рубежом для обороны Ленинграда. После этого — Тихвин, а затем — печально известная Вторая ударная армия: из полка, в которой служил Георгий Фруменков, в живых остались только 30 человек».

После этого Георгий Георгиевич работал во фронтовой газете «Фронтовой дорожник», которая рассказывала о строительстве «Дороги жизни», закончил войну будущий ректор Архангельского педагогического института в Восточной Пруссии.

«Став ректором, своим заместителем Георгий Георгиевич сделал Юрия Константиновича Новожилова — бывшего фронтовика-десантника, понимая, что именно люди, прошедшие войну, знают, что такое подчинение приказу, что такое предательство и настоящая дружба», — подчеркнул Михаил Супрун.

 После демобилизации в декабре 1945 г. Георгий Фруменков вернулся в науку, со стремлением наверстать упущенное. Опоздав к основному приему в аспирантуру, он поступает в годичную ассистентуру, которая готовила преподавателей учительских институтов. По окончании Института имени А. И. Герцена он получает распределение на Север, в Архангельский педагогический институт.

 Педагогика — стала главным делом его жизни. Яркие лекции, неповторимая манера общения, сама фигура были столь необычны и интересны, что Георгий Георгиевич становится легендой института еще в 60-70-х, начиная с самых низов, — ассистент кафедры истории (1947), старший преподаватель (1948), доцент (1955), декан историко-филологического факультета (1955—1960), в 1966 он становится профессором кафедры истории СССР, а чуть позже получает степень доктор исторических наук (1966), с 1962 по 1980 год Георгий Фруменков становится ректором Архангельского государственного педагогического института.

Фильм «ИСТОРИЯ Георгия Фруменкова “ рассказывает о человеке, стоявшем у истоков исторического освоения и восстановления жемчужины русского севера — Соловецкого монастыря. Именно он подарил архангелогородцам важную дату — «День Города», вернул исконный исторический герб городу Архангельску. За вклад в развитие города Архангельска 21 февраля 1984 года он был удостоен звания «Почетный гражданин города Архангельска». Герб — не единственная возрожденная и сохраненная Фруменковым ценность, благодаря его инициативе в Архангельске появились областные Ломоносовские чтения, он также был одним из создателей областного отделения Общества охраны памятников истории и культуры.

Уже после ухода из жизни Георгия Георгиевича в 1989 году вышла в свет его последняя редакторская работа — книга «Летопись города Архангельска. 1584-1989», обложку которой украшает герб города. Этот же символ присутствует на памятнике, установленном на могиле ученого-историка. В 2007 г. на здании Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова установлена мемориальная доска его памяти, открыта именная аудитория. С 1995 года проводятся научные «Фруменковские чтения». Но настоящая память его трудов и заслуг в учениках — среди которых доктора наук, профессора, педагоги, которые продолжают его дело. Более 50 лет во главе первого педагогического вуза Архангельска были историки. И создал эту школу Георгий Георгиевич Фруменков — доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки, Почетный гражданин Архангельска, ректор АГПИ.

Итак… приготовьтесь к просмотру:


09 апрель 12:36 | : Культура

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