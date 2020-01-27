Донской снова жжОт. Бывший мэр Архангельска наплевал в душу китайскому народу

На этот раз экс-глава столицы Поморья, недавно возомнивший себя художником нового типа, надругался над стилизованным портретом Мао Цзэдуна, политика, почитаемого в КНР как отца нации.
Мао Цзэдун - государственный и политический деятель, один из основателей и руководителей Коммунистической партии Китая. Основатель Китайской народной республики в 1949 году и её руководитель вплоть до собственной смерти в 1976 году.
Донской ритуально сжег изображение китайского генсека с марлевой повязкой на лице, заявив, что этим действием он повторяет ритуал… православной Масленицы – «сжигая которую люди избавляются от болезней и бед, с последней горсткой пепла уходит в прошлое все плохое, и наступает время обновления».
Владелец сексшопов уверен, что его нынешний перфоманс поможет нашим гражданам быстрее справится с коронавирусом и духовно очистить.
В свою очередь архангелогородцы предупреждают китайских товарищей, что Александр Донской уже давно не имеет к их городу никакого отношения. Если уж соберутся мстить, то Москве или Санкт-Петербургу.