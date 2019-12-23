Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Ума Турман во льдах – это круто!». Квентин Тарантино заинтересовался Архангельском и Arctic Open

О том, что создатель культовых лент «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» готов принять предложение возглавить следующий кинофестиваль стран Арктики в Архангельске, сообщили собственные источники редакции в Беверли-Хиллз.

О фестивальном Aрхангельске Тарантино узнал на одной из голливудских тусовок от Кирилла Михановского, получившего в прошлом году Гран-при за свою дебютную ленту «Гив ми либерти». Воодушевившись рассказами о теплом и вкусном северном гостеприимстве, знаменитый режиссер высказался в том плане, что не прочь сам возглавить жюри конкурса полнометражных фильмов на Четвёртом  Arctic Open в декабре месяце текущего года.

Сейчас оргкомитете кинофестиваля готовит ему официальное предложение.

Впрочем, на этом планы Квентина Тониевича в отношении Русского Севера не заканчиваются…

Внимательный зритель наверняка помнит, как в начале первой части «Убить Билла» героиня Умы Турман, расправившись с Вернитой Грин, говорит ее дочери – «Когда ты вырастишь, наверняка захочешь отомстить за свою мать». Время мести пришло….

По задумке авторов третий части, Беатрикс Киддо, чувствуя приближение собственного конца, скрывается в труднодоступных районах Земного шара, где ее настигает выросшая мстительница, успевшая за прошедшие годы овладеть мастерством тайных африканских единоборств.

В первоначальном варианте сценария их финальная схватка должна происходить на пустынном диком пляже одного из полинезийских островов. Однако теперь Тарантино загорелся романтикой и красотами Русской Арктики: «Вы только представьте, как будут смотреться фирменный желтый комбинезон Умки (домашнее прозвище любимой актрисы режиссера – прим. ред.) и темная кожа ее соперницы на фоне арктических льдов!».

Свое председательство в жюри Arctic Open режиссер намерен совместить с выбором натуры, ну и, конечно, встречами со зрителями из архангельской глубинки.

Ждем с нетерпением…  

01 апрель 08:52 | : Культура

Главные новости


Жизнь в карантине и вирус саморазрушения: как не превратить свой дом в гестапо
Мэрия Архангельска оповещает: В детских садах будут открыты только дежурные группы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (7)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20