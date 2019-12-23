«Ума Турман во льдах – это круто!». Квентин Тарантино заинтересовался Архангельском и Arctic Open

О том, что создатель культовых лент «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» готов принять предложение возглавить следующий кинофестиваль стран Арктики в Архангельске, сообщили собственные источники редакции в Беверли-Хиллз.
О фестивальном Aрхангельске Тарантино узнал на одной из голливудских тусовок от Кирилла Михановского, получившего в прошлом году Гран-при за свою дебютную ленту «Гив ми либерти». Воодушевившись рассказами о теплом и вкусном северном гостеприимстве, знаменитый режиссер высказался в том плане, что не прочь сам возглавить жюри конкурса полнометражных фильмов на Четвёртом Arctic Open в декабре месяце текущего года.
Сейчас оргкомитете кинофестиваля готовит ему официальное предложение.
Впрочем, на этом планы Квентина Тониевича в отношении Русского Севера не заканчиваются…
Внимательный зритель наверняка помнит, как в начале первой части «Убить Билла» героиня Умы Турман, расправившись с Вернитой Грин, говорит ее дочери – «Когда ты вырастишь, наверняка захочешь отомстить за свою мать». Время мести пришло….
По задумке авторов третий части, Беатрикс Киддо, чувствуя приближение собственного конца, скрывается в труднодоступных районах Земного шара, где ее настигает выросшая мстительница, успевшая за прошедшие годы овладеть мастерством тайных африканских единоборств.
В первоначальном варианте сценария их финальная схватка должна происходить на пустынном диком пляже одного из полинезийских островов. Однако теперь Тарантино загорелся романтикой и красотами Русской Арктики: «Вы только представьте, как будут смотреться фирменный желтый комбинезон Умки (домашнее прозвище любимой актрисы режиссера – прим. ред.) и темная кожа ее соперницы на фоне арктических льдов!».
Свое председательство в жюри Arctic Open режиссер намерен совместить с выбором натуры, ну и, конечно, встречами со зрителями из архангельской глубинки.
Ждем с нетерпением…