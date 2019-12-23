Пока сидишь в карантине, твой друг – кино! Киномарафон Arctic Open по запросу on-line

Оргкомитет предлагает к просмотру несколько фильмов из программы III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Оpen, который проходил в Архангельской области в начале декабря 2019 года.
‼Получить доступ к фильмам можно несколькими способами
1. Написать сообщение с запросом ссылки к фильмам в этой группе в Контакте - vk.com/arctic_open_kinofest
2. Отправить электронное письмо на адрес arctic.kinofest@gmail.com
с запросом ссылки на фильмы Киномарафона Аrctic open онлайн.
Допустим: "Смотреть фильмы Киномарафона..."
❗ЧТО В ПРОГРАММЕ?
- Х/ф "ЭТО НЕ НАВСЕГДА", 2019 г. 12+ Жанр: драма.
Режиссёр: Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн. В ролях: Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина, Яна Есипович.
- Д/ф СВЕТЛАНА И КУРТ НАВСЕГДА / SVETLANA OCH KURT FOREVER
2018 /Швеция/ 58 мин./18+/ Режиссер Валентина Свенссон
- Д/ф НЕ РАБЫ РЫБЫ/FROZEN FISH, WARM VOICES
2018/Швеция/ 44мин./12+/Режиссер Тамара Сушко
- Д\ф 67 49 32 СЕВЕР / 67 49 32 NORTH
2018/Канада,Турция/ 56 мин./12+/Режиссер Ece Soydam, Mathieu Dumond
- Д/ф "ПАЛЕХ" / PALEKH - BACK ON THE MAP/ 2019/Россия/ 23 мин./12+/Режиссер Александр Абрамов
- Д/ф "ЧТОБЫ КРАСОТА НЕ ПРОПАЛА" к 100-летию Ф.А. Абрамова/
2019/Россия/23 мин./12+/Режиссер Марина Никитина
Программа фильмов будет пополнятся. Ссылка действительна до 15 мая 2020 года. Все фестивальные фильмы с субтитрами.
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Небольшое воспоминание о том, как сближает КИНО и АРКТИКА:
- Тогда, с 6 по 9 декабря 2019 года в Архангельск на фестиваль приехало 120 кинематографистов, режиссеров, актеров, операторов, продюсеров, сценаристов из России, Швеции, Канады, даже Турции и Испании.
Более 60 художественных, короткометражных, документальных фильмов, творческих встреч на площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, поселков Коноша и Североонежск, фотовыставка "Кино как жизнь. Жизнь как кино", спектакль Молодежного театра, Арктический прием - это было увлекательно и вдохновляюще.
- Участники воркшопов "Мобильное кино", "Пластическое кино", "Развитие региональных киноклубов", Арктического питчинга, медиасеминаров и дискуссий получили эксклюзивный опыт и , наверное, расширили свой личный потенциал и взгляд на мир.... А сколько новых контактов , знакомств...
У нас поистине Арктика одна на всех, а кино стирает границы!
Проект реализуется на средства Фонда Президентских грантов РФ.