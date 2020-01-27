Дети рисуют войну. Аэропорт Архангельск объявляет конкурс к юбилею Победы

У каждой страны и каждого народа есть свой главный праздник. В России это День Победы, 9 мая, который празднуют все, независимо от возраста и статуса.
В этом году со дня Великой Победы исполняется 75 лет. Но, сколько бы ни минуло десятилетий, память о военном и трудовом подвиге защитников Отечества всегда будет нравственным примером для подрастающего поколения.
Аэропорт Архангельск хочет напомнить нашим детям о том героическом поступке, который совершили наши деды и прадеды, и объявляет конкурс, посвящённый 75-летию со Дня Победы.
Приём работ на конкурс «Дети рисуют войну» начнётся с 20 марта и продлится до 20 апреля. К участию приглашаются дети в возрасте до 16 лет.
Чтобы стать участником конкурса, нужно будет соблюсти несколько условий. Во-первых, работа должна быть выполнена на листе формата А3. Во-вторых, рисунок не должен являться плагиатом, копией и частью работ других авторов. Кроме того, работу обязательно нужно подписать - указать имя и возраст автора.
Ребят разделят на три возрастные категории:
- дети до 7 лет;
- ученики начальных классов;
- ученики средней ступени.
Отметим, что на конкурс принимаются работы в любом стиле и жанре, выполненные с помощью гуаши, акварели, пастели, акварельных карандашей и фломастеров.
Итоги конкурса «Дети рисуют войну» будут подведены 21 апреля. Победителей работ наградят призами, а их работы выставят в зале вылета Аэропорта Архангельск.
С положением конкурса можно ознакомиться здесь