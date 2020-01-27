Как в Архангельске прошли "Северные свадьбы"

Двухдневный семинар «Традиционная северная свадьба» собрал 78 специалистов по фольклору из 11 муниципальных образований Архангельской области. Большинство из присутствующих - постоянные участники учебно-творческой лаборатории «Семейно-бытовые обряды Русского Севера», которую уже третий год организует областной Дом народного творчества.
Это преподаватели декоративно- прикладного искусства, руководители фольклорных и народных коллективов, специалисты по фольклору Домов и центров культуры, педагоги и студенты Архангельского музыкального колледжа.
Знаниями и исследованиями в области изучения обрядовой культуры севера, видео и фото материалами, привезенными из полевых экспедиций, практическими знаниями и опытом делились с участниками семинара архангельские и вологодские специалисты.
Для Галины Петровны Парадовской, профессора кафедры музыкального искусства и образования Вологодского государственного университета, каждый приезд в Архангельск - значимое событие. «Это благословенные территории, - с восхищением говорит Галина Петровна, - здесь мощные фольклорные традиции, прекрасные, талантливые люди – хранители старины, песенной культуры. Надеюсь, что мой опыт, наработанный за 40 лет в Вологодском университете, будет востребован».
Для руководителей старейших хоровых коллективов Архангельской области Любови Михайловны Митиной и Анимаисы Леонидовны Шишовой подробный и глубокий разговор о «северорусском свадебном обряде» важен с практической стороны.
Шалакушскому хору Няндомского района, который возглавляет Любовь Митина, более 80 лет. Впервые коллектив реконструировал северную свадьбу в 90-е годы прошлого столетия. «Нашли у бабушек домотканые рубахи, взяли в музее кокошники, однако воспроизвести старинную свадьбу полностью довольно сложно, это действо занимает несколько дней», - отмечает Любовь Михайловна. Для неё учеба в областном Доме народного творчества всегда толчок для дальнейшей работы, проверка и оценка своих методик.
«На этом семинаре мы подробно разбирали плач невесты, даже сами попрактиковались, - рассказывает Любовь Михайловна. - Мне нужно было утвердиться, все ли правильно мы делаем: дружки, выкуп, свадебный поезд, плач невесты, расплетание косы. Наш коллектив приглашают и на современные свадьбы, где мы показываем традиционные элементы обрядовой народной культуры: величаем невесту, жениха, бросаем молодоженам шкуру. И гости с удовольствием в это вовлекаются».
Лешуконский народный хор под руководством Анимаисы Шишовой восстанавливал свадьбу по старинным записям из деревни Чулоса, сделанным 40 лет назад. Анимаиса Леонидовна убеждена: «Сегодня фольклорному коллективу надо быть интересным зрителю и нести просветительскую миссию, знакомить с культурой наших предков. В частности, через свадебный обряд хочется донести до молодежи, как надо учиться уважать и почитать родителей мужа, как себя держать, хранить семью, и что свадьба – это ответственно. Важно через народную песню заронить зерно любви к своей истории, к малой родине. И может не сразу, но оно обязательно прорастет».
Руководитель северодвинской семейной фольклорно-этнографической студии «Нёнокоцкая ключёвка» Александра Шумилова только планирует поставить в коллективе обряд северной свадьбы.
Александра, как и многие участники студии, родом из старинного поморского села Нёнокса.
Коллектив создавался для изучения и сохранения народных традиций Посада Нёноксы, а главным образом, Нёнокских кружаний — праздника села в день Петра и Павла 12 июля.
«Еще раз убедилась на семинаре, что миссия моего поколения вернуть и сохранить исконные, северные наши традиции, ввести в современную, обыденную жизнь народные обряды. Серьезно изучать и распространять эти знания», - считает Александра Шумилова.
Изучать фольклор Галина Петровна Парадовская пригласила архангельскую молодежь в Вологодский государственный университет, где вновь введена специальность – этномузыкология.
По словам Галины Петровны, «Вологда и Поморье – это территория Русского Севера и основополагающие элементы прослеживаются во многих традициях песенной культуры».
«Мы должны знать свою историю и корни, именно на этих корнях взращивать новые деревья. У каждого народа есть свое лицо. У тех, кто испокон веков живет на русском севере, мощная культура, веками и тысячелетиями созданная. И я знаю много молодежи, для которых освоение, осмысление народных традиций – это смысл и необходимость в жизни. Народная культура и народная песня – это не вчерашний день, а уже сегодняшний и будет всегда завтра», - уверена фольклорист и руководитель научно-образовательного центра традиционной народной культуры Вологды Галина Петровна Парадовская.
Следующий цикл учебных семинаров по теме «Семейно-бытовые обряды Русского Севера» Дом народного творчества планирует провести в Архангельске осенью 2020 года.