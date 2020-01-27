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Как в Архангельске прошли "Северные свадьбы"

Двухдневный семинар «Традиционная северная свадьба» собрал 78 специалистов по фольклору из 11 муниципальных  образований  Архангельской области. Большинство из присутствующих -  постоянные участники учебно-творческой лаборатории «Семейно-бытовые  обряды Русского Севера», которую уже третий  год организует  областной Дом народного творчества.

Это преподаватели декоративно- прикладного искусства, руководители фольклорных  и народных  коллективов, специалисты по фольклору  Домов и центров культуры, педагоги  и студенты  Архангельского музыкального колледжа.

Знаниями  и исследованиями  в области изучения  обрядовой культуры севера, видео и фото материалами, привезенными из полевых экспедиций, практическими  знаниями и опытом  делились с участниками семинара архангельские и вологодские специалисты.  
Для  Галины   Петровны  Парадовской,  профессора кафедры музыкального искусства и образования  Вологодского государственного университета,  каждый приезд в Архангельск -  значимое событие. «Это благословенные территории, - с восхищением говорит Галина Петровна, -  здесь  мощные фольклорные традиции, прекрасные, талантливые люди – хранители старины, песенной культуры. Надеюсь, что мой опыт, наработанный за 40 лет в Вологодском университете,  будет востребован».

Для руководителей старейших хоровых коллективов Архангельской области Любови Михайловны Митиной и Анимаисы Леонидовны Шишовой подробный и глубокий  разговор о «северорусском свадебном обряде» важен с практической стороны.

Шалакушскому  хору Няндомского района, который возглавляет Любовь Митина, более 80 лет. Впервые коллектив реконструировал  северную свадьбу   в 90-е годы прошлого столетия. «Нашли у бабушек домотканые рубахи, взяли в музее кокошники, однако воспроизвести  старинную свадьбу полностью довольно  сложно, это действо занимает  несколько дней», -  отмечает Любовь Михайловна. Для неё учеба в областном Доме народного творчества  всегда толчок для дальнейшей работы, проверка  и оценка своих методик.
«На этом семинаре мы подробно разбирали плач невесты, даже сами попрактиковались, - рассказывает Любовь Михайловна. - Мне нужно было утвердиться, все ли правильно мы делаем: дружки, выкуп, свадебный поезд, плач невесты, расплетание косы. Наш коллектив  приглашают и на современные свадьбы, где  мы показываем  традиционные элементы обрядовой народной культуры: величаем невесту, жениха, бросаем молодоженам шкуру. И  гости с удовольствием в это вовлекаются».

Лешуконский  народный хор под руководством  Анимаисы Шишовой восстанавливал свадьбу по старинным записям из деревни Чулоса, сделанным 40 лет назад.  Анимаиса Леонидовна  убеждена: «Сегодня фольклорному коллективу надо быть   интересным зрителю и нести  просветительскую миссию, знакомить с культурой  наших предков. В частности, через свадебный обряд хочется донести до молодежи, как надо учиться уважать и почитать родителей  мужа, как себя  держать, хранить семью, и  что свадьба – это ответственно. Важно через народную песню  заронить зерно любви к своей истории, к  малой родине. И может не сразу, но оно обязательно прорастет». 

Руководитель северодвинской  семейной фольклорно-этнографической студии «Нёнокоцкая ключёвка»  Александра Шумилова только планирует  поставить  в коллективе обряд северной  свадьбы.
Александра, как и многие участники  студии,  родом из старинного поморского села Нёнокса.
Коллектив создавался  для изучения и сохранения народных традиций Посада Нёноксы, а главным образом, Нёнокских кружаний — праздника села в день Петра и Павла 12 июля.
 «Еще раз убедилась на семинаре, что миссия моего поколения вернуть и сохранить исконные, северные наши традиции, ввести в современную, обыденную  жизнь  народные обряды. Серьезно изучать и распространять эти знания», - считает  Александра Шумилова.

Изучать фольклор Галина  Петровна  Парадовская пригласила архангельскую молодежь в Вологодский  государственный университет, где вновь введена специальность – этномузыкология.

По словам Галины Петровны, «Вологда и Поморье – это территория Русского Севера и основополагающие элементы прослеживаются во многих традициях песенной культуры».
 «Мы должны знать свою историю и корни, именно на этих корнях  взращивать новые деревья.  У каждого народа есть свое лицо. У тех, кто испокон веков живет на русском севере, мощная культура, веками и тысячелетиями созданная. И я знаю много молодежи, для которых освоение, осмысление  народных традиций – это смысл и необходимость в жизни. Народная культура и народная песня – это не вчерашний день, а  уже сегодняшний  и будет всегда завтра», - уверена фольклорист и  руководитель научно-образовательного центра традиционной народной культуры Вологды Галина Петровна Парадовская.


Следующий цикл учебных семинаров  по теме «Семейно-бытовые обряды Русского Севера» Дом народного творчества планирует  провести в Архангельске осенью  2020 года.

  


17 март 08:20 | : Культура

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