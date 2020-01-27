Когда-то здесь было хорошо... В Архангельской области обнаружены следы первобытного человека

В Санкт-Петербурге завершены лабораторные исследования проб угля изкультурного слоя древней стоянки возле деревни Косицына, которую раскапывали в июле 2019 года под руководством археолога Александра Мартынова.
Стоянка начала 9 тыс. до н.э. — самая древняя из обнаруженных стоянок в Кенозерье. Её кострище состоит из двух разновременных частей, верхняя примерно на 400 лет моложе. Исследователям удалось обнаружить более 8 тысяч предметов разных тысячелетий до нашей эры.
Экспертное заключение лаборатории изотопных исследований Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена подтвердило, что древние люди на площадке «Косицыно-2» обитали не менее шести раз. Впервые люди появились там в начале 9 тысячелетия до н.э. Основная коллекция раннемезолитических изделий датируется серединой 8-го тыс. до н.э. В период Неолита на площадке стоянки люди проживали также два раза: в 5 и 4 тыс. до н.э. Затем древние отметились на рубеже Бронзового и Железного веков, в 1 тыс. до н.э. и в конце Железного века, в первой половине 1 тыс. н.э.
Стоянка у Косицына — не единственная в Кенозерье. На заповедной территории исследователями зафиксировано более 50 памятников археологии, Парк уже имеет коллекцию древних предметов.
Собранного материала достаточно для интерпретации памятника «Косицыно-2» и построения будущей экспозиции. Она разместится в Доме Абрамова в деревне Зехнова.