Сийский монастырь готовит юбилейную выставку древнерусской живописи

До создания экспозиции иконописные памятники пройдут реставрацию. Будут удалены загрязнения и укреплен красочный слой. Об этом ИА «RUSNORD» сообщили в пресс-службе монастыря.
Всего отобрано несколько десятков икон XVII – начала XX века. Работы проводит архангельский реставратор Ирина Светоносова. Подготовкой выставки занимается заведующий отделом древнерусского искусства Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Татьяна Михайловна Кольцова.
«Сегодня, Антониево-Сийский монастырь располагает значительным собранием древнерусской живописи и церковного декоративно-прикладного искусства, достаточным для создания полноценной экспозиции. Большая часть икон, до начала работ над выставкой размещалась в стенах Благовещенской церкви и Сергиевского надвратного храма, где расположена часть фондов церковно-археологической комиссии. Расчистка и укрепление красочного слоя необходимы как для успешного экспонирования, так и с точки зрения обеспечения сохранности», - пояснили в пресс-службе.
Напомним, с конца прошлого года братия Сийского монастыря ведет работу над созданием на территории обители музея. На сегодняшний день сложились все основные направления классической музейной деятельности. Работает церковно-археологический кабинет и архив. На хранении более 2000 экспонатов. Это уникальное собрание старопечатных книг кирилловского и гражданского шрифта XVII – начала XX века, коллекция памятников древнерусской живописи и современных икон, картины, фотографии, произведения церковного декоративно-прикладного искусства. Кроме того - небольшая этнографическая коллекция: орудия труда, утварь, инструмент.
Сложился опыт сотрудничества с музеями и библиотеками Архангельска и Архангельской области, в частности с Архангельским областным краеведческим музеем, музейным объединением «Художественная культура Русского Севера», Архангельской областной научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова. Сотрудники этих учреждений культуры помогают в реставрации, изучении и атрибуции экспонатов. Самостоятельно и в рамках сотрудничества с туристическими фирмами и паломническими службами проводятся экскурсии.
На фото www.syamon.ru: интерьер трапезных палат Сийского монастыря.