Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сийский монастырь готовит юбилейную выставку древнерусской живописи

До создания экспозиции иконописные памятники пройдут реставрацию. Будут удалены загрязнения и укреплен красочный слой. Об этом ИА «RUSNORD» сообщили в пресс-службе монастыря.

Всего отобрано несколько десятков икон XVII – начала XX века. Работы проводит архангельский реставратор Ирина Светоносова. Подготовкой выставки занимается заведующий отделом древнерусского искусства Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Татьяна Михайловна Кольцова.

«Сегодня, Антониево-Сийский монастырь располагает значительным собранием древнерусской живописи и церковного декоративно-прикладного искусства, достаточным для создания полноценной экспозиции. Большая часть икон, до начала работ над выставкой размещалась в стенах Благовещенской церкви и Сергиевского надвратного храма, где расположена часть фондов церковно-археологической комиссии. Расчистка и укрепление красочного слоя необходимы как для успешного экспонирования, так и с точки зрения обеспечения сохранности», - пояснили в пресс-службе.

Напомним, с конца прошлого года братия Сийского монастыря ведет работу над созданием на территории обители музея. На сегодняшний день сложились все основные направления классической музейной деятельности. Работает церковно-археологический кабинет и архив. На хранении более 2000 экспонатов. Это уникальное собрание старопечатных книг кирилловского и гражданского шрифта XVII – начала XX века, коллекция памятников древнерусской живописи и современных икон, картины, фотографии, произведения церковного декоративно-прикладного искусства. Кроме того - небольшая этнографическая коллекция: орудия труда, утварь, инструмент.

Сложился опыт сотрудничества с музеями и библиотеками Архангельска и Архангельской области, в частности с Архангельским областным краеведческим музеем, музейным объединением «Художественная культура Русского Севера», Архангельской областной научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова. Сотрудники этих учреждений культуры помогают в реставрации, изучении и атрибуции экспонатов. Самостоятельно и в рамках сотрудничества с туристическими фирмами и паломническими службами проводятся экскурсии.

На фото www.syamon.ru: интерьер трапезных палат Сийского монастыря.

10 март 12:22 | : Культура / Верую

Главные новости


Петербургский мечтатель предложил построить в Архангельске… метро
«Прекратить травлю!». Евгений Ревенко вступился за коллегу Юркова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (87)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20