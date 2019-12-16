Ростелеком сдался? Телекомпания «СТВ» возвращается на эфирную сетку

Об этом стало известно буквально несколько часов назад.
Об этом Ростелеком оповестил руководство телекомпании официальным письмом. Договоренность была достигнута на личной встрече представителей двух хозяйствующих субъектов, на которой настаивали телевизионщики.
Впрочем, такая информация исходит от Ростелекома, по другим данным, прямой контакт так и не состоялся.
Напомним, что удаление независимого «СТВ» из эфирной сетки и передача 22-й кнопки другому региональному вещателю вызвало широкий общественный резонанс, вплоть до уличных акций протеста. Вопрос о дальнейшей судьбе независимого северодвинского телевидения был задан в ходе последней пресс-конференции с губернатором. Игорь Орлов сказал, что восхищен выживаемостью коллектива «СТВ»… и зла на них не держит. Но советует в дальнейшем внимательнее относиться к различным бюрократическим процедурам.
P.S. Комментарий ситуации от директора Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Прищемихина:
«В настоящее время программы телекомпании «СТВ» выходят в эфир и доступны к просмотру абонентами Ростелекома. Взаимодействие Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» с компанией «СТВ» осуществляется на коммерческой основе в рамках договорных отношений. Для обсуждения финансовых условий и дальнейшего сотрудничества руководство телекомпании было приглашено Ростелекомом на встречу. Со стороны телекомпании действий для проведения переговоров предпринято не было. В случае бездействия телекомпании «СТВ» по обсуждению дальнейшего сотрудничества программы телекомпании будут доступны к просмотру абонентами Ростелекома до 22 февраля 2020 года»