«Мы знаем зимородка в лицо!». Клуб орнитологов-любителей открылся в Архангельске

Присоединиться к новому сообществу «Архптица» могут все, кому нравится наблюдать за пернатыми. Это хобби называется «бёрдвотчинг». Оно имеет более чем вековую историю и объединяет миллионы людей по всему миру.
Создатель клуба «Архптица» Наталья Хаметшина увлеклась птицами в Германии и привезла это увлечение в столицу Поморья. Она создала группу в ВКонтакте, где бёрдвотчеры Поморья могут делиться фотографиями встреченных птиц и помогать друг другу верно определять их вид.
Первая личная встреча клуба прошла в архангельском Визит-центре Кенозерского национального парка 26 января. Специальным гостем стала создатель Центра помощи дикой фауне «Мата-мата» Елена Фокина. Она разобрала частые ошибки, которые совершают люди, пытаясь помочь птицам, и рассказала о том, как ухаживают за пернатыми волонтёры центра «Мата-мата».
В планах Кенозерского национального парка и клуба «Архптица» провести ещё несколько встреч. На них бёрдвотчеры смогут познакомиться с учёными-орнитологами, биологами, фотографами дикой природы и другими интересными людьми, изучающими пернатых.