В Архангельской области стартует Киномарафон ARCTIC OPEN

Киномарафон Arctic open – это эхо III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, второй этап проекта. С января по февраль 2020 года современное фестивальное кино увидят в библиотеках, клубах, школах, социальных и молодежных центрах, музейных объединениях районов Архангельской области.
Напомним, что Международный кинофестиваль проходил в Архангельской области с 4 по 9 декабря 2019 года. Тогда за пять дней на 21 площадке Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, поселков Коноша и Североонежск 64 фильма конкурсной и внеконкурсной программ посмотрели более 7 000 зрителей. На встречу с северянами приехали российские и зарубежные признанные деятели кино, режиссеры, актеры, продюсеры.
В рамках образовательной программы прошли мастер – классы «Мобильное кино», «Пластический фильм», «Развитие региона через общественные кинопоказы и дискуссии. Культура и образование», Арктический питчинг - конкурс сценарных заявок, медиа-семинар Арктических СМИ, фотовыставка «Кино как жизнь. Жизнь как кино», спектакль к 100-летию Ф. А. Абрамова, дискуссионная площадка, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС и 70-летию испытания первой атомной бомбы, многочисленные обсуждения, премьерные кинопоказы.
Сейчас фестивальное кино увидят и в отдаленных районах Архангельской области. Получив разрешение правообладателей, организаторы сформировали программу некоммерческих кинопоказов, состоящую из 26 короткометражных, документальных, художественных фильмов России, Канады, Финляндии, Швеции, Испании, США, Чехии, Польши, Австралии. Все они вошли в шорт-лист третьего кинофестиваля Arctic open. Это фильмы, предназначенные как для взрослой аудитории, так и для подростков, молодежи, семейного просмотра.
Одним из условий к организации киномарафона на местах является обсуждение кинокартин, обмен мнениями на дискуссионных площадках.
В 2019 году в акции приняло участие 11 районов области, а фильмы посмотрели около 4 000 человек. Особенно активно проходили встречи в региональных киноклубах, руководители которых ранее получили навыки ведения дискуссий на семинарах.
По отзывам участников киноклуба «Смысл есть» в городе Мирный Плесецкого района «совместный просмотр фильмов послужил для людей возможностью для встреч и общения на темы, выходящие за рамки привычного бытового круга, поводом задуматься о серьезных общественных и нравственных проблемах, обменяться мнениями по ним».
«Диапазон эмоций зрителей после показов был также широк – от искреннего смеха до напряжённого молчания. Но можно с полной уверенностью утверждать, что киномарафон «Arctic open», несомненно, стал значимым культурным событием для жителей Мезени», - таково мнение посетителей Мезенской центральной библиотеки им. К.С. Бадигина.
«Участие нашей библиотеки в таком проекте очень важно для нашего города, так как у нас нет кинотеатра, а люди в глубинке не должны быть оторваны от современного кинематографа и хорошего настоящего кино», - поделились кинолюбители Онеги.
«Киномарафон – это эхо кинофестиваля Arctic open, он проходит в Архангельской области в четвертый раз и, благодаря полученному Президентскому гранту, позволяет совершенно бесплатно показать новое кино в удаленных северных районах. Можно сказать, что наш киномарафон – своеобразная форма альтернативного проката как для российских, так и зарубежных кинематографистов», - рассказывает директор Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова.
Жители Архангельской области посмотрят новые кинокартины режиссеров арктических стран на самые разные темы: поиск своего «я» и настоящих чувств, формирование личности и выбор нравственных ориентиров, взаимоотношения человека и природы, экологическая безопасность и сохранение своей идентичности, величественный мир ледяной Арктики и захватывающие путешествия героев – экстремалов, возвращение к родным истокам и сохранение памяти о Великой Отечественной войне в странах Европы.
В рамках проекта показы некоторых фильмов пройдут на региональных кабельных телеканалах Архангельска, Новодвинска, Североонежска.
Киномарафон Arctic open продлится в Архангельской области до 30 апреля 2020 года.
Присоединиться к акции, познакомиться с программой, следить за расписанием показов можно на сайте организаторов:
Поморский культурный фонд «Берегиня» - http://fbereginya.com/
и сайте кинофестиваля Arctic open - https://www.arctic-open.com/
в соцсетях ВКонтакте - https://vk.com/arctic_open_kinofest
Фейсбук - https://www.facebook.com/arcticopenfest/
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке Министерства культуры Архангельской области и Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.