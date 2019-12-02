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Ой-вэй, Масленица! Кенозерье балует своих гостей блюдами из речной и озерной рыбы

Кенозерский национальный парк открывает новый тур — «Ряпусова Масленица в Лекшмозерье». Традиционные масленичные гулянья совместят с кулинарными мастер-классами от местных жителей и профессионального шеф-повара. Царицей стола станет озёрная рыбка-ряпушка.

Тур пройдёт с 28 февраля по 1 марта в Каргопольском секторе Парка.

Гости познакомятся с традиционными ремёслами, побывают на ферме, прокатятся на лошадях и почувствуют все прелести северного гостеприимства. Местная хозяюшка научит печь настоящий рыбник в русской печи. Заядлый рыбак поделится тонкостями горячего копчения рыбы. Специальный гость, архангельский шеф-повар Андрей Мостовой угостит разносолами и поделится секретами мастерства.

Завершится программа большим праздником, на который приглашаются не только участники тура, но и все желающие. Первый день весны встретят песнями, плясками, народными играми, сжиганием чучела и огненным шоу. Во время веселья, помимо блинов, будет представлено разнообразное рыбное меню.

  

15 январь 16:13 | : Культура

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