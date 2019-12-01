Дни Антарктиды в Архангельске (расписание мероприятий)

Место, где никогда не пересекутся белые медведи и пингвины, но при этом присутствуют все часовые пояса. Наиболее детально картографированный и самый холодный материк планеты Земля. Что мы знаем об Антарктиде, кроме того, что там живут полярники, а по океанам плавают огромные айсберги? Северный морской музей сделает этот загадочный континент ближе и приглашает всех желающих на мероприятия, посвященные 200-летию его открытия.
28 января 1820 года российские моряки капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М.П. Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование земли в районе южного полюса.
Программа мероприятий:
16 января, 17:00
Лекция «Русские у берегов самого южного континента. 1891 - 1821 годы»
Продолжительность: 45 минут, 1 этаж, вход свободный
Расскажем о плавании в Южном океане российских шлюпов «Восток» и «Мирный», в ходе которого, впервые российские моряки приблизились к берегам Антарктиды.
Ведущий: Андрей Барзенин, научный сотрудник Севмормузея.
19 января, 15:00
«Полярные хроники: жизнь полярников на Южном и Северном полюсах в 70-е годы XX века, запечатлённая на плёнку». Встреча с начальником отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгением Ермоловым.
Продолжительность: 1,5-2 часа, 1 этаж, вход свободный
Вы увидите архивные, ранее не обнародованные фотографии и видеозаписи, сделанные на арктическом острове Хейса (Земля Франца-Исоифа) и на станции «Молодежная» в Антарктиде. Вас ждут фотографии и видеозаписи, которые разрушат привычные стереотипы о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном. Также о жизни на полярной станции по видеосвязи расскажет начальник геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля в семидесятые годы, научный сотрудник Российского государственного музея Арктики и Антарктики Валерий Сергеевич Ипполитов.
23 января, 17:00
Лекция «Экспедиция на планету Антарктида»
Продолжительность: 45 минут, 1 этаж, вход свободный
В 1956 году специалисты из Арктики были направлены на два долгих года в Антарктиду чтобы открыть там первые круглогодичные научные станции. Эта экспедиция по сложности была сопоставима с полетом на другую планету… Продолжение узнаем в четверг, 23 января.
Ведущий: Иван Катышев, зав. научно-просветительским отделом Севмормузея.
26 января, с 13:00
«Черный фрак, белая рубашка»
Продолжительность: 2,5-3 часа, 1 этаж, стоимость билета = 100 руб.
Мероприятие для детей 6 +
Мастер-класс по рисованию посвящен символу и самой известной птице материка – пингвину. Вместе с методистом Валерией Лебедевой будем рисовать и смотреть мультфильм «Делай ноги» (Happy Feet, 2006 г.). Необходима запись по телефону (8182) 20-55-16, количество мест ограничено.
28 января, 17:00
Настоящий «Ледокол»
Продолжительность: 45 минут, 2 этаж, вход свободный
Поговорим об истории, показанной в художественном фильме «Ледокол» (2016 г.). Картина режиссера Николая Хомерики частично основана на событиях, произошедших в 1985 году
с ледоколом «Михаил Сомов», который оказался зажат антарктическими льдами и провёл
в вынужденном дрейфе 133 дня. Ведущий: Александр Белов, научный сотрудник Севмормузея.
31 января, 16:30
Домашняя Антарктида: крио-шоу с жидким азотом
Продолжительность: 45 минут, 1 этаж, стоимость билета = 150 руб.
Мероприятие для детей 6 +
Для того, чтобы ощутить дыхание сурового полярного ветра и научиться управлять холодом
и снегом не обязательно ехать на далекий материк. Приглашаем на наше Антарктическое крио-шоу! Мы подготовили опыты для всех, кто не боится холода и хочет знать больше. Необходима запись по телефону (8182) 20-55-16, количество мест ограничено.
Адрес: Набережная Северной Двины, 80.