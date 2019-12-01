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Дни Антарктиды в Архангельске (расписание мероприятий)

Место, где никогда не пересекутся белые медведи и пингвины, но при этом присутствуют все часовые пояса. Наиболее детально картографированный и самый холодный материк планеты Земля. Что мы знаем об Антарктиде, кроме того, что там живут полярники, а по океанам плавают огромные айсберги? Северный морской музей сделает этот загадочный континент ближе и приглашает всех желающих на мероприятия, посвященные 200-летию его открытия.

28 января 1820 года российские моряки капитан 2 ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М.П. Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование земли в районе южного полюса.

Программа мероприятий:

16 января, 17:00

Лекция «Русские у берегов самого южного континента. 1891 - 1821 годы»

Продолжительность: 45 минут, 1 этаж, вход свободный

Расскажем о плавании в Южном океане российских шлюпов «Восток» и «Мирный», в ходе которого, впервые российские моряки приблизились к берегам Антарктиды.

Ведущий: Андрей Барзенин, научный сотрудник Севмормузея.

 

19 января, 15:00
«Полярные хроники: жизнь полярников на Южном и Северном полюсах в 70-е годы XX века, запечатлённая на плёнку». Встреча с начальником отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгением Ермоловым.
Продолжительность: 1,5-2 часа, 1 этаж, вход свободный

Вы увидите архивные, ранее не обнародованные фотографии и видеозаписи, сделанные на арктическом острове Хейса (Земля Франца-Исоифа) и на станции «Молодежная» в Антарктиде. Вас ждут фотографии и видеозаписи, которые разрушат привычные стереотипы о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном. Также о жизни на полярной станции по видеосвязи расскажет начальник геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля в семидесятые годы, научный сотрудник Российского государственного музея Арктики и Антарктики Валерий Сергеевич Ипполитов.

 

23 января, 17:00

Лекция «Экспедиция на планету Антарктида»

Продолжительность: 45 минут, 1 этаж, вход свободный

В 1956 году специалисты из Арктики были направлены на два долгих года в Антарктиду чтобы открыть там первые круглогодичные научные станции. Эта экспедиция по сложности была сопоставима с полетом на другую планету… Продолжение узнаем в четверг, 23 января.

Ведущий: Иван Катышев, зав. научно-просветительским отделом Севмормузея.

 

 

26 января, с 13:00

«Черный фрак, белая рубашка»

Продолжительность: 2,5-3 часа, 1 этаж, стоимость билета = 100 руб.

Мероприятие для детей 6 +

Мастер-класс по рисованию посвящен символу и самой известной птице материка – пингвину. Вместе с методистом Валерией Лебедевой будем рисовать и смотреть мультфильм «Делай ноги» (Happy Feet, 2006 г.). Необходима запись по телефону (8182) 20-55-16, количество мест ограничено.

 

28 января, 17:00

Настоящий «Ледокол»

Продолжительность: 45 минут, 2 этаж, вход свободный

Поговорим об истории, показанной в художественном фильме «Ледокол» (2016 г.). Картина режиссера Николая Хомерики частично основана на событиях, произошедших в 1985 году
с ледоколом «Михаил Сомов», который оказался зажат антарктическими льдами и провёл
в вынужденном дрейфе 133 дня. Ведущий: Александр Белов, научный сотрудник Севмормузея.

 

31 января, 16:30

Домашняя Антарктида: крио-шоу с жидким азотом

Продолжительность: 45 минут, 1 этаж, стоимость билета = 150 руб.

Мероприятие для детей 6 +

Для того, чтобы ощутить дыхание сурового полярного ветра и научиться управлять холодом
и снегом не обязательно ехать на далекий материк. Приглашаем на наше Антарктическое крио-шоу! Мы подготовили опыты для всех, кто не боится холода и хочет знать больше. Необходима запись по телефону (8182) 20-55-16, количество мест ограничено.

Адрес: Набережная Северной Двины, 80.

15 январь 08:36 | : Культура

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