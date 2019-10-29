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Антониево-Сийский монастырь принял участие в создании экспозиции на территории «Малых Корел»

Памятники старообрядческой книжности из собрания монастыря представлены на выставке «Искусство благочестия. К 325 – летию Выговской старообрядческой пустыни». Об этом ИА «RUSNORD» сообщил наместник обители игумен Феодосий (Нестеров).

«Это рукописный сборник второй половины XVIII века, в который вошли более 20 святоотеческих, исторических и полемических сочинений и Псалтирь с гравюрой царя Давида, изданный в Гродно в 1795 году. В разное время книги были пожертвованы паломниками и вошли в фонд церковно-археологической комиссии монастыря, - рассказал о. Феодосий. Сегодня в Антониево-Сийский монастыре хранится более 130 рукописных и печатных книг, обладающих статусом книжных памятников регионального и федерального значения. Благодаря участию Архангельской областной научной библиотеке уникальное собрание удалось сохранить. Часть книг имеет старообрядческое происхождение. В обитель возвращаются книжные памятники, вывезенные с Русского Севера и бытовавшие в различных уголках нашей страны», - отметил собеседник агентства.

Экспозиция «Искусство благочестия» открылась в «Малых Корелах» 14 декабря. Выставка создана в преддверии 2020 года, когда по решению Министерства культуры РФ будет праздноваться 400-летие протопопа Аввакума. В юбилейных мероприятиях примут участие 60 регионов России.

Выставка раскрывает особенный образ жизни, имя которому - старая вера. Первая половина XVIII века — время расцвета и наибольшего влияния старообрядчества. На Выге и Печоре (село Усть-Цильма) действовали иконописные, меднолитейные и рукописные мастерские, школы грамоты и пения, создавались богатые библиотеки. Старообрядческая книжность, письменность и иконопись стали источником вдохновения для самодеятельных мастеров, создавших орнаментальный канон северных росписей: выгорецкой, каргопольской, борецкой, пермогорской, пижемской и др. Они хранили старую, дореформенную русскую традицию, не тронутую влиянием западной культуры.

Кроме памятников книжности, выставка демонстрирует уникальное собрание меднолитых икон XVIII — начала XX века поморского, московского и гуслицкого литья, живописные старообрядческие иконы, резные деревянные кресты конца XVIII — XIX веков.

(на фото www.korelly.ru: Старообрядческая Псалтирь 1975 г. из собрания Церковно-археологической комиссии Антониево-Сийского монастыря)

 

04 январь 09:05 | : Культура / Верую

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