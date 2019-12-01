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"Юные голоса Поморья" споют вам в феврале

До 24 января 2020 года принимаются заявки  на участие в XI областном конкурсе академического и народного пения  «Юные голоса Поморья». Конкурс пройдёт  в г. Архангельске 7-9 февраля  2020 года. Учредители и организаторы конкурса:  Министерство культуры Архангельской области;  ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества».

Областной конкурс «Юные голоса Поморья» востребован и популярен в регионе. Здесь проверяют свое мастерство  одаренные вокалисты Архангельской области. Для многих из них – это первая ступень на пути к  большой сцене, к новым творческим победам, бесценные опыт выступлений и общение с профессионалами. 
Раз в два года конкурс собирает лучшие молодые голоса Севера. Особенность этого состязания  в том, что здесь можно услышать разные стили и направления.

 

XI областной конкурс академического и народного пения  «Юные голоса Поморья» пройдет с 7 по 8 февраля  в два тура в  4-х номинациях:  академическое пение (солисты);  вокальные ансамбли; народное пение (солисты); фольклорные и народные ансамбли.
Участники могут подавать заявки согласно своей возрастной категории, которых три: от 8 до 25 лет. Причем, лауреаты конкурса прошлых лет имеют право на участие только в другой возрастной категории. Ко 2-му туру допускается не более половины участников 1 тура. Каждый из участников  должен иметь своего концертмейстера и исполнить обязательную программу, указанную в Положении. 

Солисты,  вокальные, народные  и фольклорные ансамбли  готовят  на конкурс разнохарактерные произведения, среди которых арии, романсы, классические и народные песни в аутентичном или обработанном виде, оригинальные авторские сочинения, а также сочинения  русских  или зарубежных  композиторов в народном стиле. На выступление участникам  отводится не более 10 минут.

Жюри XI областного, вокального  конкурса, куда входят мастера местной и российской сцены, опытные преподаватели, профессиональные музыканты, будут  оценивать конкурсантов по  следующим критериям: соответствие репертуара возрасту исполнителя;  чистота исполнения,  техника исполнения,  музыкальность,  артистичность,  сценичность и культура.

В X областном конкурсе академического и народного пения  «Юные голоса Поморья – 2018» приняли участие более 200 солистов и певческих коллективов Архангельской области. Среди победителей  юные таланты из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, детских  школ искусств Вельска, Верхней Тоймы и  Няндомы.

Заявки на XI областной конкурс «Юные голоса Поморья» принимаются до 24 января 2020 года по адресу: 163000 г. Архангельск, пл. Ленина, 1.
Контакты: 8(8182) 21-40-42  (отдел народного творчества и методической работы ДНТ Архангельской области), e-mail: pomornt@yandex.ru

Положение опубликовано на сайте организаторов - https://dnt-arh.ru/novosti/yunyie-golosa-pomorya.html
Участие в конкурсе бесплатное.

     

30 декабрь 13:18 | : Культура

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