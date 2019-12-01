"Юные голоса Поморья" споют вам в феврале

До 24 января 2020 года принимаются заявки на участие в XI областном конкурсе академического и народного пения «Юные голоса Поморья». Конкурс пройдёт в г. Архангельске 7-9 февраля 2020 года. Учредители и организаторы конкурса: Министерство культуры Архангельской области; ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества».
Областной конкурс «Юные голоса Поморья» востребован и популярен в регионе. Здесь проверяют свое мастерство одаренные вокалисты Архангельской области. Для многих из них – это первая ступень на пути к большой сцене, к новым творческим победам, бесценные опыт выступлений и общение с профессионалами.
Раз в два года конкурс собирает лучшие молодые голоса Севера. Особенность этого состязания в том, что здесь можно услышать разные стили и направления.
XI областной конкурс академического и народного пения «Юные голоса Поморья» пройдет с 7 по 8 февраля в два тура в 4-х номинациях: академическое пение (солисты); вокальные ансамбли; народное пение (солисты); фольклорные и народные ансамбли.
Участники могут подавать заявки согласно своей возрастной категории, которых три: от 8 до 25 лет. Причем, лауреаты конкурса прошлых лет имеют право на участие только в другой возрастной категории. Ко 2-му туру допускается не более половины участников 1 тура. Каждый из участников должен иметь своего концертмейстера и исполнить обязательную программу, указанную в Положении.
Солисты, вокальные, народные и фольклорные ансамбли готовят на конкурс разнохарактерные произведения, среди которых арии, романсы, классические и народные песни в аутентичном или обработанном виде, оригинальные авторские сочинения, а также сочинения русских или зарубежных композиторов в народном стиле. На выступление участникам отводится не более 10 минут.
Жюри XI областного, вокального конкурса, куда входят мастера местной и российской сцены, опытные преподаватели, профессиональные музыканты, будут оценивать конкурсантов по следующим критериям: соответствие репертуара возрасту исполнителя; чистота исполнения, техника исполнения, музыкальность, артистичность, сценичность и культура.
В X областном конкурсе академического и народного пения «Юные голоса Поморья – 2018» приняли участие более 200 солистов и певческих коллективов Архангельской области. Среди победителей юные таланты из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, детских школ искусств Вельска, Верхней Тоймы и Няндомы.
Заявки на XI областной конкурс «Юные голоса Поморья» принимаются до 24 января 2020 года по адресу: 163000 г. Архангельск, пл. Ленина, 1.
Контакты: 8(8182) 21-40-42 (отдел народного творчества и методической работы ДНТ Архангельской области), e-mail: pomornt@yandex.ru
Положение опубликовано на сайте организаторов - https://dnt-arh.ru/novosti/yunyie-golosa-pomorya.html
Участие в конкурсе бесплатное.