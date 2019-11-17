Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священник Андрей Алексеев: «Мы благодарим музейных работников СССР и России за спасение православных святынь»

Об этом 18 декабря на форуме, посвященном Святителю Николаю в Доме коммерческого собрания (музей «Малые Корелы») заявил представитель Архангельской епархии иерей Андрей Алексеев.

«В сложном XX веке, когда наш народ боролся с искушением отвернуться от веры отцов, вы помогли нам выстоять и сохранить громадную часть православного Предания. Служение музея – сберечь наследие. Святая задача Церкви – наполнить молитвенной жизнью старинные храмы, иконы, утварь. Все это должно дышать благодатью Святого Духа», - отметил отец Андрей.

«Очевидно, что Церковь и наши музеи могут плодотворно сотрудничать. Да, мы способны оживотворить памятники духовной культуры. Но также мы можем столкнуться с проблемой их материальной сохранности в приходском обиходе. Сейчас Русской Церкви, как никогда ранее нужен диалог с музейным сообществом. Я вижу заботу митрополита Корнилия в выстраивании нашего обоюдного сотрудничества. Ведь он человек глубокой церковной культуры, который вырос в храмах древнего Пскова и Великого Новгорода», - подчеркнул представитель епархии.

Как сообщает пресс-служба музея «Малые Корелы», кроме открытия выставки «Правило веры и образ кротости» в честь Святителя Николая, в этот день состоялась презентация одноименного каталога. По словам автора-составителя Дениса Данилова, работа над каталогом велась в течение 2019 года.

«Открытие выставки и выход в свет каталога - это всегда результат творческой деятельности целого коллектива реставраторов, научных сотрудников, хранителей, руководящего состава. Не редко от обнаружения памятника до издания каталога или подготовки выставки проходят десятилетия, а иногда и столетия. Поэтому появление даже небольшого издания, а тем более претендующего на новизну – это большое событие», - подчеркнул Д. Данилов.

Статьи к каталогу подготовили сотрудники музея «Малые Корелы»: специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Ольга Рубцова, художник-реставратор Ирина Светоносова, научный сотрудник Денис Данилов. Консультантом выступила доктор искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Архангельского областного музея изобразительных искусств (АОМИИ) Татьяна Кольцова.

Значимость и новизна издания в том, что в нём опубликовано и введено в научный оборот 20 памятников древнерусской живописи XV–XIX веков, 11 старообрядческих меднолитых икон и складней с изображением святителя Николая Чудотворца: поморского, московского и гуслицкого литья. Впервые опубликованы иконы потолочной живописи Никольской церкви села Сырья Онежского района – родины и места подвижничества святого преподобного Кирилла Сырьинского.

На фото www.korely.ru: отец Андрей Алексеев в Доме коммерческого собрания.  

20 декабрь 08:36 | : Культура / Верую

Главные новости


Пух раздора: Представитель WWF в Ненецком округе «задним счетом» устраняет конкурентов
Расходы Архангельска: Депутаты внесли свои коррективы в бюджет города
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (176)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20