Священник Андрей Алексеев: «Мы благодарим музейных работников СССР и России за спасение православных святынь»

Об этом 18 декабря на форуме, посвященном Святителю Николаю в Доме коммерческого собрания (музей «Малые Корелы») заявил представитель Архангельской епархии иерей Андрей Алексеев.
«В сложном XX веке, когда наш народ боролся с искушением отвернуться от веры отцов, вы помогли нам выстоять и сохранить громадную часть православного Предания. Служение музея – сберечь наследие. Святая задача Церкви – наполнить молитвенной жизнью старинные храмы, иконы, утварь. Все это должно дышать благодатью Святого Духа», - отметил отец Андрей.
«Очевидно, что Церковь и наши музеи могут плодотворно сотрудничать. Да, мы способны оживотворить памятники духовной культуры. Но также мы можем столкнуться с проблемой их материальной сохранности в приходском обиходе. Сейчас Русской Церкви, как никогда ранее нужен диалог с музейным сообществом. Я вижу заботу митрополита Корнилия в выстраивании нашего обоюдного сотрудничества. Ведь он человек глубокой церковной культуры, который вырос в храмах древнего Пскова и Великого Новгорода», - подчеркнул представитель епархии.
Как сообщает пресс-служба музея «Малые Корелы», кроме открытия выставки «Правило веры и образ кротости» в честь Святителя Николая, в этот день состоялась презентация одноименного каталога. По словам автора-составителя Дениса Данилова, работа над каталогом велась в течение 2019 года.
«Открытие выставки и выход в свет каталога - это всегда результат творческой деятельности целого коллектива реставраторов, научных сотрудников, хранителей, руководящего состава. Не редко от обнаружения памятника до издания каталога или подготовки выставки проходят десятилетия, а иногда и столетия. Поэтому появление даже небольшого издания, а тем более претендующего на новизну – это большое событие», - подчеркнул Д. Данилов.
Статьи к каталогу подготовили сотрудники музея «Малые Корелы»: специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Ольга Рубцова, художник-реставратор Ирина Светоносова, научный сотрудник Денис Данилов. Консультантом выступила доктор искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Архангельского областного музея изобразительных искусств (АОМИИ) Татьяна Кольцова.
Значимость и новизна издания в том, что в нём опубликовано и введено в научный оборот 20 памятников древнерусской живописи XV–XIX веков, 11 старообрядческих меднолитых икон и складней с изображением святителя Николая Чудотворца: поморского, московского и гуслицкого литья. Впервые опубликованы иконы потолочной живописи Никольской церкви села Сырья Онежского района – родины и места подвижничества святого преподобного Кирилла Сырьинского.
На фото www.korely.ru: отец Андрей Алексеев в Доме коммерческого собрания.