Рождественские вечера в Архангельске - фольклорный театр "Радеюшка"

Рождество Христово для православных христиан наступает 7 января, а сами праздники завершаются лишь 19 января, в день Крещения Господнего.
12 января Театр фольклора «Радеюшка», один из старейших в Архангельской области продолжатель традиций северного песенного творчества, приглашает на театрализованное представление - спектакль "Рождественские вечера".
С программой «Рождественские вечера» фольклорный коллектив впервые выходит на большую сцену. До этого времени с выступлениями, посвященными праздникам народного и православного календаря, «Радеюшки» выезжали лишь в детские дошкольные учреждения и школы города.
Как рассказала руководитель коллектива, лауреат премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ Зинаида Васильевна Попова ««Рождественские вечера»- это постановка, охватывающая период с 6 по 19 января. В программе прозвучат «христославления», величальные «виноградья», зритель увидит сцены выкупа избы, гаданий, побывает на праздничной вечорке».
Народные праздники и развлечения разнообразны и многочисленны. В них забавы, игры, соревнования на ловкость и выносливость сочетались с обрядами, полными глубокого смысла, каждый из которых знаменовал все жизненно важные события.
Так «христославление» - это святочный обряд, когда дети, парни и девушки ходили по дворам с рождественской звездой, поздравляли хозяев с праздником, желали добра, собирали угощение, деньги и пели христославления.
Виноградье — поздравительно-величальные песни, которые исполнялись преимущественно на Русском Севере в период колядования.
А уж гадать в Рождество, Святки и Крещение считается самым идеальным временем.
Артисты коллектива «Радеюшка» предлагают зрителям приобщиться к православным традициям, окунуться в старинные рождественские обряды, принять участие в песенных конкурсах, погадать на суженого и удачу.
«Рождество – светлый праздник, - рассказывает Зинаида Попова, - и мы хотим подарить всем нашим зрителям, знакомым и незнакомым, нашим землякам хорошее, доброе настроение. И без угощения в праздник никто не уйдет – это мы обещаем!».
Фольклорный спектакль "Рождественские вечера" в исполнении коллектива «Радеюшка» пройдет в концертном зале областного Дома народного творчества 12 января в 14:00.
Билеты можно приобрести перед началом концерта.
Справки по телефону: 21-40-42. Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, 1, ДНТ Архангельской области.