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«Ну да, не шедевр… но пусть стоит». Патриарх о деревянном зодчестве в российской глубинке

Храмы, даже руинированные, имеют очень большое значение, но оно будет еще больше, если их отреставрировать. Такую мысль выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с молодыми представителями профессионального сообщества реставраторов и волонтерами, задействованными в программах по спасению памятников церковной архитектуры Русской Православной Церкви.

«Летишь над Московской областью — огромное количество храмов, поистине святая земля! Однако большинство из них полуразрушены, — отметил Предстоятель Церкви, отвечая на вопрос одного из слушателей о том, для чего нужно воссоздавать часовни и храмы в заброшенных местах, там, где никого нет. — Думаю, восстановление храмов, в том числе в дальнем Подмосковье, может способствовать возрождению деревень. Доводилось видеть такую картину: храм восстанавливается, вокруг ни одного дома, но уже какие-то люди сгружают стройматериалы с грузовичка, и складывается впечатление, что хотят строиться. Ведь места вокруг — невероятной красоты, а присутствие храма притягивает людей, по крайней мере чтобы построить дачу и проводить на ней лето».

По словам Патриарха, культовые сооружения помогают современному человеку понять историю культуры: «Они словно вехи эпохи. Конечно, человек далекий от культуры может быть к ним невосприимчив. Но задача заключается в том, чтобы и в школе, и, может быть, посредством телевидения помочь людям разобраться в этих темах. Это ведь не просто осколки прошлого, не просто руины — памятники несут в себе определенный стиль, гармонию и красоту. Это словно окна, через которые можно заглянуть в прошлое».

Святейший посетовал на то, что до наших дней сохранились немногие памятники деревянной архитектуры: «Каменная архитектура довольно позднего времени, потому что города в основном были деревянные и часто горели. В швейцарской деревне, особенно на востоке страны, где-нибудь в кантоне Граубюнден, легко увидеть традиционный дом с табличкой «XV век». И это жилой дом! Нижняя часть — каменная, верхняя — деревянная. По таким строениям действительно можно изучать историю европейской архитектуры. Нам же от прошлого мало что досталось, значительная часть нашей истории была связана с деревянным зодчеством, которое сохранилось лишь в малой степени. Поэтому то, что сохранилось, представляет собой несомненную ценность, вне зависимости от того, можно ли конкретный памятник назвать шедевром. В любом случае он представляет ценность историческую, культурную, религиозную, напоминая нашему народу о том, что в каждом селе был храм».

(по материалам Архангельской епархии)

17 декабрь 09:09 | : Культура / Верую

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