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Лауреаты III МКФСА Arctic Open в Архангельске

Объявлены победители III Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN. В этом году было 4 номинации.

 Полнометражные игровые фильмы

В номинации победителем стала картина «ГИВ МИ ЛИБЕРТИ» режиссёра Кирилла Михановского (США). В Архангельске представлял картину актер Максим Стоянов. Он и получил приз из рук председателя жюри Юсупа Разыкова.

 Короткометражные игровые фильмы

Здесь, по словам самих членов жюри данной категории, они были единодушны в мнении и дали главный приз фильму «Лунно-орбитальное свидание» режиссёра Mélanie Charbonneau. Приз будет отправлен победителю. 

 Документальные фильмы

 В этой категории было представлено 25 фильмов. Выбор жюри был очень сложным. Приз за лучший фильм в этой номинации достался картине «Куда возвращается мужчина» режиссёра Режиссер Egil Håskjold Larsen (Норвегия). 

ARCTIC OPEN — ДЕТЯМ

Лучшим короткометражным игровым фильмом стал Нурех, индийского режиссёр Ашиша Пандея. Лучший полнометражный фильм в «детской» категории — фильм «Битва» режиссёра Анара Аббасова. Он получил приз из рук жюри. 

Главные три победы каждому - Сертификаты на 50 000 р от Национального фонда Поддержки правообладателей (Москва).

Два детских фильма : призы от спонсоров - Аббасов с «Битвой» пребывание на двоих в гостиничном комплексе «Новый свет» в Крыму - «Нурех», пребывание на двоих в гостинице «Соловецкая слобода»

P.S. О том, каким он был, Третий Архангельский Международный, кто у него друзья, а кто недоброжелатели, а также какая мотивация была у жюри полного метра при распределении наград читайте сегодня вечером в материале члена жюри полнометражного кино, главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока. 

09 декабрь 12:24 | : Культура

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