В Архангельске узнали про обрядовую культуру

Более 70 руководителей культурно-досуговых центров, народных, любительских творческих коллективов региона, ансамблей песни и танца, культорганизаторов из Архангельска, Северодвинска, Няндомы, Каргопольского, Верхнетоемского, Холмогорского, Приморского и Пинежского районов приехали в столицу Поморья на семинар, посвящённый праздничной обрядовой культуре Севера. На встрече фольклористы, руководители творческих коллективов делились опытом в изучении богатого народного наследия Архангельской области. Интенсив был посвящён осенне-зимнему циклу праздников.
Семинар входит в двухгодичный цикл учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура Русского Севера», который разработал Дом народного творчества при поддержке регионального Министерства культуры.
- Встречи обычно состоят из лекционной и практической частей. После первых семинаров участники чаще обращаются к обрядовой культуре. По наполняемости практикумов мы замечаем, что интерес к народной культуре растёт. В первом семинаре приняло участие 45 человек, сейчас уже более 70, - рассказала начальник отдела народного творчества и методической работы областного Дома народного творчества Диана Николаевна Верещагина.
Первая часть программы двухдневного семинара-пратикума была посвящена 130-летию собирателя Лешуконского фольклора Михаила Николаевича Мякушина. В 1935 году знаток и хранитель старинных лешуконских песен основал свой коллектив. С песенным наследием знаменитого фольклориста участников семинара познакомили руководитель театра фольклора «Радеюшка» Зинаида Васильевна Попова и заместитель председателя Совета Архангельской региональной общественной организации «Лешуконское землячество» Ирина Федоровна Чурсанова.
Кандидат искусствоведения, научный сотрудник института русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук Евгения Анатольевна Склярова прочитала лекцию о традициях осенне-зимнего календарного цикла на Севере
- Уже не первый год замечаю, что люди разного возраста, в том числе молодёжь, подростки и последующие поколения интересуются изучением, распространением и пропагандой фольклора. У нас есть фольклорно-этнографические центры, архивы, коллекции, к которым мы можем обращаться. Нужно уметь ими пользоваться, именно они сейчас имеют особое значение, без них мы не сможем развивать данную тему. Наша встреча посвящена 130-летию фольклориста Михаила Мякушина, который здесь, на месте, собирал, сохранял народную традицию. Для Архангельской области он является первым собирателем, исследователем фольклора, - рассказала Евгения Склярова.
На практическом занятии Евгения Анатольевна показала, как работать с фольклорными записями. Участники прослушали, выучили слова песни и старались спеть фольклорное произведение с такой же интонацией, как предки более столетия назад. Весь этот опыт, полученный на семинаре, участники будут внедрять в своих коллективах.
- Такие семинары очень полезны для нас – практиков, руководителей. Здесь мы учимся, черпаем для себя информацию. После прошлого семинара уже в поезде мы с коллегой приготовили сценарий и, благодаря знаниям, полученным на том семинаре, провели у себя в Няндомском районе Масленицу. На этом семинаре тоже было много полезного, что обязательно пригодится в работе. Это интересно детям, в нашем коллективе есть преемственность поколений. Благодаря таким встречам мы растем в профессиональном плане, - поделилась впечатлениями руководитель Шалакушского народного хора Любовь Михайловна Митина.
Художественный руководитель клуба традиционной Поморской культуры «Сугревушка»
Тамара Антоновна Левачева рассказала, как отмечали Рождество на Виледи. Участники коллектива продемонстрировали народные костюмы, сшитые ещё в начале ХХ века, а также исполнили виноградия, колядки и духовные стихи. Особо участников семинара заинтересовала традиция кидать «помилки». «Чья «помилка» «достанет до неба», того ждёт счастливый год» - такая традиция была распространена на территории Шенкурского района.
- Я посетила уже несколько семинаров. Когда приезжаю домой, рассказываю, что узнала. Теоретические знания применяю на практике. Наш коллектив уже несколько лет проводит Рождество, согласно традициям. Молодёжь тоже начинает участвовать в нашей деятельности. Особенно им интересны подблюдные гадания, различные игровые формы, - рассказала руководитель Пинежского народного хора Мария Анатольевна Панфилова.
Второй день семинара участники провели в музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Фольклорно-этнографический театр «Новиця» разыграл «Покровские посиделки», а затем для участников прошёл мастер-класс по женскому виду рукоделия «Верховая набойка».
- Целью семинаров является сохранение, возрождение и воссоздание в коллективах народных традиций предков. Также, что немаловажно, на таких встречах происходит общение руководителей творческих коллективов. Во время наших лабораторий мы обсуждали важные темы: как приобщить детей к фольклору, как работать в экспедициях, как искать носителей фольклора и использовать в творчестве полученный материал. Два семинара были посвящены праздничной обрядовой культуре Архангельской области. На следующей встрече познакомимся с обрядовой культурой – будем изучать свадебные, рекрутские обряды, - сообщила методист отдела народного творчества и методической работы Дома народного творчества Архангельской области Елена Геннадьевна Хомеча.
Учебно-творческие лаборатории продолжатся в 2020 году.