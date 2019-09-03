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Архангельская область возродится через... кино

«Развитие региона через общественные кинопоказы и дискуссии. Культура и образование». Так называется межрегиональный трёхдневный семинар – практикум, который пройдет в Архангельске 5-7 декабря в рамках образовательной программы III Международного кинофестиваля Arctic open. 

Масштабная и насыщенная программа  семинара будет полезна и интересна как руководителям, менеджерам, преподавателям, специалистам, работающим в сфере культуры и образования, в молодежных, творческих объединениях, так и тем, кто трудится в некоммерческом секторе и  малом бизнесе.

В Архангельск приедут кинорежиссеры Гильдии неигрового кино и телевидения, авторского кино “DOKер”, создатели социальных и коммерческих кинотеатров, представители Ассоциации кинопедагогов России.  Участникам расскажут об успешных примерах создания киноклубов, кинотеатров и арт- пространств. Значительная  часть  программы трехдневного семинара – практикума будет посвящена  киноурокам, тому, как искусство экрана интегрировать в образовательный и воспитательный процесс  школ, колледжей, вузов.

Отдельные блоки будут посвящены организации и развитию киноклубов в регионах, созданию социальных кинозалов и подбору репертуара для них. В прошлом году после семинара в Архангельской области открыто семь киноклубных объединений. Цель мастеринга – научить не только планировать, организовывать и проводить качественные кинопоказы, но и заводить горячие дискуссии со зрителями.

В завершении каждого учебного дня будет проходить круглый стол, на котором те, кто заинтересован в открытии киноклуба, мог найти поддержку, вдохновившись примерами спикеров семинара.

Модерировать семинар будет Виктор Борисович Скубей - член Союза кинематографистов РФ, член правления «Гильдии неигрового кино и телевидения». Виктор Скубей является организатором ряда международных конференций, круглых столов, мастер-классов по документальному кино.  На семинаре спикер расскажет, где брать фильмы для показа, как разработать концепцию и подобрать репертуар.

Мария Мускевич, вице-президент Гильдии неигрового кино, обсудит с участниками виды киноклубов, их специализации и цели, расскажет о том, как документальное кино обогащает образовательный процесс.

«Тренинг продлится три дня, он рассчитан на работников культуры и образования. Мы покажем вам документальные фильмы и научим использовать кино в просветительских целях», - рассказала Мария Мускевич.

В Перми и Тюмени кино в образовательном процессе используют уже многие педагоги. Документальные фильмы, их просмотр, а главное обсуждение увиденного, помогают воспитать думающего и рассуждающего ученика.

Как провести интересный, полезный урок, заинтересовать самую сложную аудиторию и при этом дать всё, что запланировано в школьной программе? Своим опытом в этом вопросе и успешными кейсами поделятся Ольга Ахмедзянова - руководитель отдела медиаобразования Пермской синематики, Елена Самойлова - киновед, кинопедагог, психолог программный специалист и методист онлайн платформы Ноль Плюс (Тюмень) и Александр Костюченко, член правления Ассоциации кинопедагогов.

Ирина Шаталова, основатель проекта «ДОКер» и одноименного международного кинофестиваля, в прошлом году на семинаре также выступала в роли спикера. В этот раз её выступление коснётся темы тиражирования уже существующего опыта, например, как от киноклуба перейти к организации международного кинофестиваля.

Наталья Другакова, куратор проекта показов авторского неигрового кино «ДОКер» в Ярославле, покажет эти изменения на наглядном примере. Её выступление посвящено тому, как сделать киноклуб местом притяжения. Кроме этого она поговорит с участниками об экономической стороне подобных проектов в регионах.

Андрей Алексеев - предприниматель, руководитель киноклуба «Нефть» (Ярославль) и Станислав Ершов - председатель правления Фонда "Кино&Театр", директор одноимённого кинотеатра (Санкт-Петербург) расскажут о своём пути открытия и развития независимых кинотеатров, демонстрируя два разных, но успешных подхода к делу.

Павел Печёнкин - генеральный директор «Пермкино», президент МКФ «Флаэртиана», руководитель проекта «сети социальных кинозалов» (Пермь) - представит успешный опыт создания социальных кинозалов. В Перми они уже работают, открыта школа для руководителей этих залов.

Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров знает всё о государственном, частном и социальном кинопрокате. Его выступление носит название «Кинотеатр – как общественное пространство города».

Ещё один человек, выступавший на семинаре в прошлом году, вновь  посетит  Архангельск. Елена Погребижская - журналист и режиссёр, руководитель киноклуба в Центре Толерантности Еврейского музея (Москва) - расскажет о том, как начать дискуссию в киноклубе. После обсуждения участники смогут применить полученные знания на практике.

Организаторы надеются, что три насыщенных учебных дня принесут свои плоды – в Архангельской области и других регионах Северо-Запада откроются новые киноклубы, уже существующие выйдут на  более высокий уровень, а кино будет включено в общеобразовательный процесс.

Для участия в  семинаре - практикуме «Развитие региона через общественные кинопоказы и дискуссии. Культура и образование» необходимо пройти регистрацию на сайте Arctic open  -  https://www.arctic-open.com/seminar-dlya-organizatorov-kinoklubo/  (образовательная программа).


Занятия пройдут  с 5 по 7 декабря в Интеллектуальным центре – научной библиотеке САФУ им. Е.И. Овсянкина. По окончанию участникам выдаются свидетельство о прослушивании курса.


В качестве слушателей приглашаются все желающие. Программа семинара опубликована на сайте. Приглашается пресса.

Образовательная программа  в рамках III Международного  кинофестиваля Arctic open   реализуется за счет средств фонда Президентских грантов РФ.

     

06 ноябрь 07:44 | : Культура

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