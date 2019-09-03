Обрядовая культура дошла до Архангельска

В четвертый раз специалисты областных учреждений культуры соберутся на занятия, посвященные традиционному северному фольклору. Семинар входит в двухгодичный цикл учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура Русского Севера», который разработал Дом народного творчества при поддержке регионального Министерства культуры.
Цель организаторов – способствовать повышению квалификации специалистов районных Домов культуры, помочь расширить уже имеющиеся и овладеть новыми знаниями в празднично – обрядовой культуре Севера.
На семинар – практикум, который пройдет в Архангельске 9 и 10 ноября, подали заявки более 60 участников. Это руководители культурно-досуговых центров, народных, любительских, творческих коллективов региона, ансамблей песни и танца, культорганизаторы, народные мастера, менеджеры культуры из Архангельска, Северодвинска, Няндомы, Каргопольского, Верхнетоемского, Холмогорского, Приморского, Пинежского районов.
Откроется семинар 9 ноября в областном Доме народного творчества (пл. Ленина, 1).
Первая часть программы посвящена 130 - летию собирателя Лешуконского фольклора Михаила Николаевича Мякушина. В 1935 году знаток и хранитель старинных лешуконских песен основал свой коллектив. Преемником и наследником традиций хора Лешуконского землячества, созданного М.Н. Мякушиным, стал «Театр фольклора «Радеюшка» — один из старейших коллективов Архангельской области, заслуженный коллектив народного творчества России.
Его руководитель Зинаида Васильевна Попова и заместитель председателя Совета Архангельской региональной общественной организации «Лешуконское землячество» Ирина Федоровна Чурсанова познакомят участников семинара с песенным наследием знаменитого фольклориста.
Теме «Традиции осенне-зимнего календарного цикла на Севере» посвящена лекция Евгении Анатольевны Скляровой, кандидата искусствоведения, научного сотрудника института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, хранителя фондов фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, руководителя фольклорного ансамбля "Улица" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.
Художественный руководитель клуба традиционной Поморской культуры «Сугревушка» Тамара Антоновна Левачева расскажет, как отмечали Рождество на Виледи.
Завершится первый день практическим занятием "Святочные традиции Лешуконского района".
Второй день, 10 ноября, участники семинара-практикума проведут в музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Здесь фольклорно-этнографический театр «Новиця» разыграет «Покровские посиделки», а затем для участников пройдет мастер-класс по женскому виду рукоделия «Верховая набойка».
Продолжение учебно-творческой лаборатории «Традиционная культура Русского Севера» областной Дом народного творчества планирует и в следующем, 2020-ом году.