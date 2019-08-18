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Третий ARCTIC OPEN откроют сразу две иностранные премьеры

Как мы уже писали, каждый архангельский Международный кинофестиваль получается круче предыдущего.

Если первый ARCTIC OPEN получился почти домашним, а второй открывал один иностранный художественный фильм на тему противостояния человека с суровой северной природой, то третий откроют сразу два фильма «Островитянин» и «Бог существует, ее имя - Петруния».

Церемония открытия фестиваля начнется с короткометражной картины режиссера Дерека Педроса. «Быть островитянином - это больше, чем чувство принадлежности. Это знак судьбы, который сопровождает вас всю жизнь, куда бы вы ни пошли и где бы вы не жили. Он позволяет чувствовать себя наполненным в месте, где другие чувствуют себя изолированными. Свободным, где другие чувствуют себя ограниченными. Иногда он побуждает к бегству, но всегда сохраняет жестокую потребность возвращаться. Этот танцевальный фильм о том, что объединяет тех, кто вырос  на побережье с музыкой волн, отбивающих непрерывный пульс», - рассказал режиссер Дерек Педрос.

Фильм «Островитянин» символично представит образовательную программу фестиваля и лабораторию по созданию пластических фильмов «Киноистория в танце», которая начнёт работу за три дня до официального открытия ARCTIC OPEN.

Завершится церемония открытия показом полнометражного фильма из Македонии «Бог существует, ее имя - Петруния» Теоны Митевски. В Архангельске кинокартину представит Вук Митевски, продюсер, художник-постановщик и брат режиссёра.

«Не случайно в названии кинофестиваля есть прилагательное «открытый» - здесь будут представлены не только фильмы из арктических стран. Одним из важнейших событий ARCTIC OPEN станет показ фильма Теоны Митевски. Это один из главных европейских фестивальных хитов этого года.  Митевски - интересная актёрско-режиссёрская семья. Лабина Митевска – актриса, сестра Теона  – режиссёр, их брат Вук Митевски – художник-постановщик и продюсер. У них есть своя продюсерская фирма, которая выпускает много кинокартин, получающих призы на престижных кинофестивалях. Но тот успех, который выпал на долю «Петрунии», ни с чем сравнить нельзя. Фильм уже прошел несколько десятков кинофестивалей, практически на каждом получая главные призы. В программе Arctic open он будет показан вне конкурса», - рассказал отборщик международной программы, куратор конкурсной и внеконкурсной программ кинофестиваля Алексей Медведев.

 

В своей картине Теона Стругар Митевска повествует о 32-летней безработной женщине по имени Петруния, имеющей высшее образование. По дороге с очередного неудачного собеседования она внезапно решает принять участие в мужском соревновании по нырянию в прорубь за крестом. Героиня неожиданно побеждает, чем вызывает негодование всей ортодоксальной общественности Македонии. Победа оборачивается для героини множеством проблем. В основу сценария фильма лег реальный случай. Дело в том, что в Македонии существует традиция: во время Крещения, после крестного хода священник кидает в холодную воду крест, а затем верующие мужчины прыгают его ловить, чтобы обеспечить себя удачей на целый год. И вот, совершенно неожиданно, в 2014 году в воду прыгнула женщина и поймала крест, тем самым нарушив давнее правило — только мужчины могут принимать участие в мероприятии. Само собой, женщина стала популярна за счёт своего экстравагантного поступка и, несмотря на осуждение толпы, всё же смогла добиться того, чтобы ежегодно наравне с мужчинами представительницы прекрасного пола так же могли принимать участие в традиции.

 

«Это и драматичный, и комичный фильм о важнейших болевых точках современности, связанных, в том числе, и с влиянием религии на нашу жизнь, проблемами статуса женщины, ролью средств  массовой информации, коррупцией, которая зарождается на низовом уровне в любом месте, где есть власть», - сказал Алексей Медведев.

 

В Архангельске Вук Митевски презентует фильм на торжественном открытии кинофестиваля Arctic open в кинотеатре «Русь» 4 декабря, начало церемонии в 18 часов. Второй показ состоится в Северодвинске 5 декабря в 19 часов (к/т КиноЦУМ).

 

Кинофестиваль Arctic open пройдёт с 4 по 8 декабря в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Коноше, Североонежске.

 

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня»  III Международный кинофестиваль стран Арктики ARCTIC OPEN реализуется на средства фонда Президентских грантов при поддержке Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта  – Северный (Арктический) федеральный университет.

 

01 ноябрь 12:26 | : Культура

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