Кенозерский национальный парк открывает «Школу заповедного волонтера»

Участники школы познакомятся с территорией национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье», научатся работать в коллективе, подготовятся к походам, освоят технику безопасности и правила оказания первой помощи.
Студентами могут стать люди старше 18 лет. Приветствуется знание английского или иного другого иностранного языка. Всего планируется принять 15 человек.
Учебный курс пройдёт с декабря по май, а уже летом и осенью выпускники отправятся на заповедные территории в роли руководителей волонтёрских групп и вожатых детских экологических экспедиций.
Отметим, что ежегодно в Кенозерье и Онежское Поморье приезжают десятки волонтёров из разных городов и стран. Добровольцы помогают сотрудникам парков и местным жителям в сохранении историко-культурного и природного богатства заповедной территории.
Приём заявок открыт до 25 ноября. Обучение бесплатное. Заполнить анкету на обучение можно по ссылке.