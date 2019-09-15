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Кенозерский национальный парк открывает «Школу заповедного волонтера»

Участники школы познакомятся с территорией национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье», научатся работать в коллективе, подготовятся к походам, освоят технику безопасности и правила оказания первой помощи. 


Студентами могут стать люди старше 18 лет. Приветствуется знание английского или иного другого иностранного языка. Всего планируется принять 15 человек.


Учебный курс пройдёт с декабря по май, а уже летом и осенью выпускники отправятся на заповедные территории в роли руководителей волонтёрских групп и вожатых детских экологических экспедиций.


Отметим, что ежегодно в Кенозерье и Онежское Поморье приезжают десятки волонтёров из разных городов и стран. Добровольцы помогают сотрудникам парков и местным жителям в сохранении историко-культурного и природного богатства заповедной территории.


Приём заявок открыт до 25 ноября. Обучение бесплатное. Заполнить анкету на обучение можно по ссылке.  


 

30 октябрь 12:29 | : Культура

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