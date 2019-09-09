«Отрезвите нас!». Архангельские коммунисты «за» возрождение медвытрезвителей (видео)

Во вчерашней программе «Позиция» («Россия 24», производство АГТРК «Поморье») обсуждался один из самых насущных вопросов современности – возрождение медвытрезвителей.
Позицию «за» отстаивали нарколог и коммунист, «против» - журналист и общественник.
Наблюдателей позабавил момент, в котором лидер областных коммунистов, руководитель соответствующей фракции в областном Собрании Александр Новиков с ностальгией вспоминал о практике лечебно-трудовых профилакториев, куда, по его словам, частенько попадали высококлассные токари с «Севмаша», в процессе излечения передававшие свой бесценный опыт менее искушенным архангельским коллегам.
Символично, что именно Новикова наши коллеги из дружественных изданий не раз засекали и фотографировали выходящим из алкомаркета «Бристоль» в приподнятом настроении. Впрочем, он и сам в начале передачи сокрушался – «как же я попал за зеленый стол?!».
Что касается основного вопроса, от аргументы красного стола были наиболее убедительными – возрождение медвытрезвителей в их былой форме, куда «пациентов» доставляли с улиц милицейский наряды, приведет лишь к очередному витку коррупции в правоохранительных органах. Как и было всегда, наутро из подобного учреждения люди уходили с пустыми карманами.
В ходе дискуссии прозвучало предложение привлечь к организации современных вытрезвителей частный бизнес. Здесь есть, где разгуляться фантазии – отдельные палаты с джакузи или душем-шарко, а также обязательный стакан капустного рассола на утро и завтрак с острой горячей закуской (по Булгакову). Услуги прачечной и химчистки, а также беседа с психологом перед встречей с супругой прописываются в прейскуранте отдельной строкой…