Наши на «Оскаре»: Выбрали лучшее из худшего

Российский «оскаровский» комитет выдвинул на ежегодную американскую кинопремию (считающуюся внутри корпоративного сообщества самой престижной) фильм Кантемира Балагова «Дылда», уже получивший несколько премий в Каннах («Особый взгляд», ФИПРЕССИ).
В пресс-релизе к событию специально подчеркивается, что лента снята исключительно на частные вложения, без капли бюджетных вливаний. То есть, если что» государство ни при чем?
Руководитель «оскаровского» комитета Владимир Меньшов, всегда болезненно относящийся к лентам на военную тему (вспомните скандал с его участием на награждении «Сволочей»), отказался комментировать такое решение, пришедшееся почти на его 80-летие.
В прошлом году записные «оскаровцы» Карен Шахназаров и Никита Михалков ничего своего не сняли, видимо, остальным членам комитета было дано добро на свободное волеизъявление.
Между тем, ряд наблюдателей считает, что новый фильм Балагова имеет меньшую художественную ценность, чем его полнометражный дебют «Теснота».
Впрочем, когда выяснилось, что с «Дылдой» конкурировал «Т-34», раскритикованный не только профессионалами, но и рядовыми зрителями, стал хотя бы понятен принцип отбора.
Напомним, лауреатами «Оскара» в категории «лучший фильм на иностранном языке» становились три отечественные ленты: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).
Нынешняя церемония пройдет 9 февраля 2020 года как обычно в Лос-Анжелесе и будет транслироваться в прямом эфире на весь мир.