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Бродский возвращается в Архангельскую область

Увы, но только в виде фотовыставки его работ (прах всемирно известного поэта по его собственному завещанию покоится в любимой Венеции).

Выставка открылась в доме-музее Иосифа Бродского в деревни Норинская, где будущий нобелевский лауреат отбывал ссылку, к которой самый гуманный советский суд приговорил его за тунеядство и этим фактически выкинул в эмиграцию.

Ссыльный имел с собой крутой по тем временам фотоаппарат «Зенит 3-М», который ему подарил отец, профессиональный фотограф.

В деревне поэт-ленинградец снимал в основном бытовые сценки и фотопортреты местных жителей, стараясь через этот вид творчества познать тайну простой русской души.

Уникальные снимки большой исторической и культурологической ценности долго разыскивались местными школьниками по семейным альбомам односельчан.

19 сентябрь 13:25 | : Культура

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