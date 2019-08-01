Бродский возвращается в Архангельскую область

Увы, но только в виде фотовыставки его работ (прах всемирно известного поэта по его собственному завещанию покоится в любимой Венеции).
Выставка открылась в доме-музее Иосифа Бродского в деревни Норинская, где будущий нобелевский лауреат отбывал ссылку, к которой самый гуманный советский суд приговорил его за тунеядство и этим фактически выкинул в эмиграцию.
Ссыльный имел с собой крутой по тем временам фотоаппарат «Зенит 3-М», который ему подарил отец, профессиональный фотограф.
В деревне поэт-ленинградец снимал в основном бытовые сценки и фотопортреты местных жителей, стараясь через этот вид творчества познать тайну простой русской души.
Уникальные снимки большой исторической и культурологической ценности долго разыскивались местными школьниками по семейным альбомам односельчан.