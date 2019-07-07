В Архангельске открывается Историческое кафе

Открытие V сезона проекта «Историческое кафе в Гостиных дворах» состоится уже 19 сентября в 18 часов.
Долгое время дату рождения театра в Архангельске определяли как 27 октября 1932 года, когда на сцене вновь построенного здания состоялась премьера спектакля «На дне». Но на самом деле театр в городе был основан ещё в 1846 году — его строительство было инициировано императором Николаем I.
На встрече в Гостиных дворах заведующая литературно-драматургической частью Архангельского театра драмы, Заслуженный работник культуры РФ Нина Борисовна Самойлович и актёр Константин Владимирович Феофилов расскажут достоверную историю Архангельского городского театра и поделятся со слушателями «кафе» самыми интересными сюжетами его жизни.