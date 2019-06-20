Кенозерье попало в переплет

«Заповеданное Кенозерье» стало темой журнала «Наследие и современность».
Авторы международного научно-методического журнала обосновали, почему Кенозерье с его уникальными культурными ландшафтами — перспективный номинант Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Международный Совет по памятникам и достопримечательным местам (ICOMOS) объявил 2019 год Годом сельских культурных ландшафтов, им посвящены разнообразные проекты и научные форумы. Учитывая, что от России в Списке всемирного наследия пока официально значится только один культурный ландшафт — Куршская Коса, выдвижение такого рода объектов имеет особо важное методологическое значение, — пишет во вступительном слове редактор-составитель журнала, географ, эксперт в области правовых проблем культурных ландшафтов Марина Кулешова. —Предлагаемые вниманию читателя статьи содержат основные результаты большой коллективной работы, выполненной в 2017 году как часть номинационного досье, обосновывающего представление Кенозерья в Список всемирного наследия».
Редактор также напомнила читателям, что первая заявка на включение Кенозерья в Список всемирного наследия ЮНЕСКО была составлена ещё в начале 2000-х, а в 2014 году заявка была обновлена и объект был включён в Предварительный список от России.
Выпуск открывается статьёй директора Кенозерского национального парка Елены Шатковской и руководителя отдела историко-культурного наследия Парка Марины Мелютиной. Работа посвящена основным историческим вехам развития территории и формирования облика культурного ландшафта, его индивидуальных и неповторимых черт.
Статья известного географа Юрия Веденина содержит основания для определения границ будущей номинации. Важные для номинационного процесса выводы о ключевых компонентах кенозерского культурного ландшафта, их роли и функциях отображены в тексте Марины Кулешовой.
Работа географа Евгения Колбовского даёт представление об уровне взаимовлияния человека и природы в Кенозерье. Статья архитектора-реставратора Игоря Шургина посвящена архитектуре как ключевому фактору формирования кенозерского ландшафта.
Духовной культуре и этнографическим особенностям традиционного хозяйства на заповедной территории посвящены сразу две статьи выдающегося филолога, искусствоведа и фольклориста Натальи Ведерниковой, одна из которых написана в соавторстве с начальником отдела историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Мариной Мелютиной. В ещё одной работе Марины Николаевны рассматриваются вопросы музейной деятельности в контексте формирования культурного ландшафта.
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