Народный театр выходит на большую сцену Архангельска

Сыграть на сцене Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова впервые сможет непрофессиональный актёр. 28 августа открылась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе талантов «Народный театр».
Стать актёром и блистать на премьерах мечтали, кажется, все. Но далеко не каждый избрал такой профессиональный путь. Тем не менее, в душе место для творчества есть у всех. Уже в этом году на театральных подмостках российских театров зажгутся новые имена. Особенно символично, что произойдёт это в 2019 году, который в России объявлен Годом театра.
Впервые событие подобного масштаба пройдёт одновременно в Архангельске и ещё семи городах России.
Финалисты конкурса «Народный театр» смогут осуществить свою заветную мечту – сыграть в одном из спектаклей вместе с профессиональными артистами. Кастинги в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова пройдут 1 и 2 октября. Специальный гость – Анна Дюкова (актриса Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева; роли в кино: «Григорий Р.», «Русский бунт», «Преступление и наказание», «Грозовые ворота», «Русский ковчег» и др.).
Для участия в конкурсе не требуется иметь профильное актёрское образование, достаточно любить театр и хотеть окунуться в эту творческую среду.
Помимо Архангельска конкурсный отбор пройдёт ещё в ряде ведущих российских региональных театрах:
Все, кто мечтает покорить большую сцену, могут подать заявку на участие в конкурсе в ближайшем театре, который участвует в программе. Список театров-участников продолжает пополняться.
По итогам прослушиваний экспертное жюри выберет пять кандидатов для репетиции постановки на выбранной площадке под руководством ведущих мастеров и артистов. За это время участники смогут освоить основы театрального мастерства и раскрыть свой актёрский талант на полную мощь.
По итогам конкурса в каждом театре будет выбран победитель, который выступит перед зрителями и экспертами на большой сцене вместе с профессиональной труппой. Роль исполнит участник, набравший в финале проекта наибольшее количество голосов судей-экспертов.
На каждой театральной площадке конкурса пройдет финальное шоу, где под светом софитов будет блистать победитель «Народного театра». Но это случится только в декабре. Пока же возможность попасть на большую сцену есть у каждого, кто о ней мечтает.
Организаторы конкурса Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи «Росмолодёжь», Роскультцентр, Центр развития культурных инициатив, Союз театральных деятелей Российской Федерации.
Конкурс пройдет при информационной поддержке «Русское радио».
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