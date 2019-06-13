ШОК: Резня в среде архангельских музыкантов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 1 февраля 2019 года по месту жительства на острове Краснофлотский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес 53-летнему знакомому не менее 10 ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался через непродолжительное время на месте преступления.
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого он пояснил следователю, что раньше вместе с потерпевшим- музыкантом выступали в кафе и ресторанах. 31 января 2019 года тот пришел к нему в гости, они выпили немного спиртного и легли спать. Что происходило позже- он не помнит. До указанных событий находился в состоянии депрессии из-за смерти матери, вместе с которой проживал всю свою жизнь.
Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы- обвиняемый на момент совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, то есть признан вменяемым.
В отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
(кадр из к/ф "Веселые ребята")