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ШОК: Резня в среде архангельских музыкантов

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено,  что в ночь на 1 февраля 2019 года по месту жительства на острове Краснофлотский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес 53-летнему знакомому не менее 10 ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого он пояснил следователю, что раньше вместе с потерпевшим- музыкантом выступали в кафе и ресторанах. 31 января 2019 года тот пришел к нему в гости, они выпили немного спиртного и легли спать. Что происходило позже- он не помнит. До указанных событий находился в состоянии депрессии из-за смерти матери, вместе с которой проживал всю свою жизнь.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы- обвиняемый на момент совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, то есть признан вменяемым.

В отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(кадр из к/ф "Веселые ребята")

03 сентябрь 11:03 | : Культура / Происшествия

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