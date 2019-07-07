В последний день лета Архангельск помянет тех, «кого не вернуло море»

В Соломбале 31 августа в 10 часов у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» пройдет традиционный митинг памяти, посвящённый 78-ой годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
Дервиш – это первый малый океанский тихоходный специальный конвой, отправленный в СССР во время Второй мировой войны со стратегическими грузами.
31 августа 1941 года стало датой, которая навсегда вписана в историю Второй мировой войны. В этот день на рейде Северной Двины в Архангельске отшвартовались суда первого союзного конвоя из Великобритании. Именно в Архангельске началась великая эпопея Северных конвоев, которую Уинстон Черчилль назвал «самым пагубным путешествием в мире». Но это была не просто уникальная военная операция по доставке грузов, проведенная в годы Великой отечественной войны моряками стран антигитлеровской коалиции.
Это символ их героизма и мужества, веры в общую Победу над фашизмом. Чтить и преумножать эту память – наша прямая обязанность и наш долг перед будущими поколениями северян.
Митинги на набережной Георгия Седова давно стали доброй традицией. Сюда приходят поклониться памяти погибших моряков на День ВМФ и День Победы. Вот уже несколько лет территория у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» становится традиционным местом сбора всех, кто отдает дань памяти и уважения участникам Северных конвоев.
Напомним, первый эскиз памятника «Тем, кого не вернуло море» вызвал волну критики… жители города посчитали - «такой Хичкок нам не нужен». В итоге прошел интернет-опрос, в ходе которого выяснилось, что большинству архангелогородцев (58% от общего числа проголосовавших) нравится тематика монумента, место его установки, но не устраивает художественный образ памятника (внешний вид).
Митинг пройдет по адресу: акватория порта Архангельск в районе набережной Г. Седова – улицы Челюскинцев.