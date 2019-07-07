Древний Архангельск у нас под ногами. Будут ли проводиться раскопки в Петровском парке?

В Архангельске мало исторического и туристического «изюма»: о городе многое можно рассказать, но мало что можно в нем показать. Так считает краевед и публицист Владимир Станулевич. Он предлагает свое видение обустройства зоны у драмтеатра в Петровском парке, где под землей скрываются остатки древней крепости. Пожалуй, это самое древнее место Архангельска – фундаменты монастыря и крепостных деревянных стен, следы поселения, появившегося задолго до указа Ивана Грозного об основании города в 1584 году.
«Мы знаем эту официальную дату, но о причинах возникновения города не задумываемся, – говорит Владимир Станулевич. – Сошлись несколько интриг, запущенных Иваном Грозным. У него не получалось наладить отношения с европейскими соседями – Швецией, Польшей, за которыми маячила Франция. Поэтому царь надеялся на союз с Англией, предлагал королеве Елизавете руку и сердце. Когда стало ясно, что Елизавета играет брачными «проектами», попросил руки ее племянницы Мэри Гастингс. Показывая свое расположение, Иван Грозный освободил англичан от таможенных пошлин и разрешил им основать на острове Ягры свой порт. Когда Елизавета отказала сама и за леди Мэри, царь решил, что пора англичан «равноудалить» с голландцами и французами, которые уже появились в Белом море».
Заменить английский порт Святого Николая на Яграх должен был русский порт Архангельск. Место подсказали голландцы, соперники англичан, когда их корабль, спасаясь от датских каперов, вошел в Двину и пристал к берегу у Михаило-Архангельского монастыря. Голландцы написали царю Ивану Грозному жалобу о том, что «не имеют безопасности», и попросили перенести торговлю к монастырским стенам.
«Так совпали скандальное происшествие с датчанами и отказ в браке с королевской племянницей Мэри Гастингс. Третья, техническая причина выбора места для основания города заключалась в том, что к порту в Холмогорах большие суда по реке проходили с трудом, нужен был вариант ближе к морю, в устье Двины. Это было удачное логистическое и оборонное решение», – продолжает Владимир Станулевич.
Гостиные дворы довольно хорошо изучены, раскопки там проводились много раз. А вот по деревянной крепости почему-то никто не работал. Ее описание на основе исторических источников сделал в 1970-е годы русский археолог Олег Владимирович Овсянников, ныне живущий в Германии. Это была мощная по тем временам, тщательно продуманная крепость. Ее строители использовали особенности местности – существовавшее тогда на месте Троицкого проспекта болото и Северную Двину с другой стороны. Гостиные дворы располагались ближе к неприятелю, которого ждали с моря, чтобы отвлечь его грабежом торговых лавок и подготовить контрудар. Стрелецкие дома находились выше по реке, на месте Соловецкого подворья и до улицы Поморской. Так сделали, чтобы воины защищали свои дома, защищая крепость. Линия обороны состояла из надолбов, 10-метрового рва, надолбов во рву, частокола-острога из толстых бревен, которые сзади подкреплялись срубами-городнями, забутованными камнем. Так описывал крепость Овсянников.
«К сожалению, без георадара ее поиски были неудачны. Некоторое время назад сотрудник Института археологии РАН Алексей Беличенко вел охранные раскопки возле ограды парка, но стену не нашел», – напомнил Владимир Станулевич.
Алексей Беличенко – опытный археолог, работавший на четырех городищах в разных регионах России. По его мнению, находка представляет немалый интерес. «Пока у нас есть мизерные сведения о конструкции деревянной архангелогородской крепости, – поясняет археолог. – При ее раскопках можно найти все что угодно, в том числе и старинные предметы – посуду, обувь, металлические предметы, украшения. В крепости был свой арсенал, и каждый год его обновляли. Что нельзя было пустить в дело, обычно сбрасывали в ров. Полагаю, это одно из самых интересных мест».
Летом провели первые научные исследования крепостных сооружений Архангельска. Московские специалисты, приглашенные Архангельской митрополией и фондом сохранения исторического наследия «Император», с помощью георадара обследовали территорию Петровского парка. Контролировал работы по археологическому открытому листу Алексей Беличенко. Георадар показал остатки стены толщиной около трех метров и рва шириной от пяти до 10 метров.
Резонно задать вопрос: что же делать дальше? Площадка, на которой стояла крепость, не застроена – стена и ров проходят примерно по ограде драмтеатра. Владимир Станулевич убежден, что это везение и шанс провести успешные археологические раскопки.
«Если в результате стену найдут, предстоит решить: оставить находку доступной или закопать? В Кремле и в Великом Новгороде, к примеру, существуют открытые археологические площадки. Поскольку в Архангельске мало что можно посмотреть горожанам и туристам, такую площадку сделать необходимо», – считает Владимир Станулевич.
В письме директора Института археологии РАН академика Николая МАКАРОВА, направленном одному из инициаторов раскопок – митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу, говорится, что «для архангелогородцев прояснение реалий ранней истории города, связанной именно с Михаило-Архангельским монастырем, очень значимо». Также указывается, что согласно законодательству «спасательные археологические исследования проводятся на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и иных работ, и финансируются за счет заказчика». При запланированном благоустройстве Петровского парка археологические работы в нем будут обязательны, их заказчиком должен стать драмтеатр, в хозяйственном ведении которого находится эта территория. Академик Макаров надеется, что «столь значимому объекту, как крепость Архангельска и Михаило-Архангельский монастырь, удастся уделить должное внимание».
(по материалам Архангельской епархии)