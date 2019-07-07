«Львы и розы»: в Кенозерье идёт работа по подготовке новой экспозиции

Жительница посёлка Поча Валентина Конторина передала в музейный фонд Кенозерского национального парка старинную дверь, более 100 лет назад украшенную изображениями львов и роз. Этот предмет когда-то находился в доме матери Валентины Ивановны в деревне Коровья Мыза. Теперь дверь станет экспонатом новой экспозиции «Львы и розы», которая будет размещена в музейном комплексе «Амбарный ряд» в деревне Вершинино. Открытие запланировано на следующий год.
По мнению исследователей, подобные домовые росписи появились в Кенозерье в конце XIX века, когда курные избы, топившиеся «по-чёрному», стали перестраивать на избы, отапливавшиеся «по-белому». Дома стали чище и появилась возможность украшения росписями своих жилищ внутри и снаружи «на манер городских». Чаще всего росписью украшали шкафы-заборки, делившие пространство избы на две части, буфеты, небольшие «чайные» шкафчики для посуды, двери входные и межкомнатные, домашние божницы, кровати, сундуки, конские дуги, корзинки и, конечно же, прялки. А если финансовые возможности позволяли, то кенозёры заказывали «разукрасить» подшивку свесов кровли или фронтон своего дома.
«Стоит отметить, что все кенозёры, с кем нам удалось поговорить, вспоминают, что раньше росписей было много. Но сейчас увидеть расписную мебель в интерьере — большая удача. Иногда встречаются отдельные предметы мебели: шкафы, киоты, причём зачастую перевезённые из других домов или даже деревень, в очень редких случаях — расписные заборки. Подобную мебель в 1960 — 1980-х годах беспощадно ломали, выбрасывали или закрашивали, так как она перестала отвечать изменившимся вкусам нового поколения, и на многих шкафах под толстым слоем коричневой или голубой краски можно лишь угадать следы былой красоты: розаны и яблоки. Мы очень радуемся, когда появляется информация об изображениях львов, ещё полвека назад широко распространённых в Кенозерье. К счастью, в музейном фонде Парка собрана хорошая коллекция расписных предметов, которые и станут главными героями будущей экспозиции. И эта дверь, полностью соответствующая названию будущей экспозиции “Львы и розы”, после реставрации займёт в ней самое достойное место», — подчеркнула Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов.
источник: http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/novosti/lvy-i-rozy-v-kenozere-idyet-rabota-po-podgotovke-novoy-ekspozitsii/