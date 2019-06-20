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Из "Искры" возродится... сквер! "Аквилон Инвест" объявляет конкурс на лучший проект

Наградой победителю, представшему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. Троицкий, станут 100 тыс. рублей и воплощение проекта в жизнь.

 

Как сообщил заместитель генерального директора по развитию холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков, главной целью конкурса является поиск идей по раскрытию потенциала благоустройства внутриквартальной территории с рабочим названием «Искра PARK» с взаимосвязанными рекреационными площадками, имеющими единую стилистическую направленность, отвечающих современным стандартам урбанистики, безопасности, экологичности, а также требованиям для людей, испытывающим затруднения при самостоятельном передвижении. Важным критерием при отборе участников конкурса является наличие опыта проектирования и реализации ярких и неординарных архитектурных и градостроительных объектов, раскрытие их концептуальной составляющей и обязательный учет пожеланий жителей микрорайона.

Заявки для участия в конкурсе (в свободной форме) принимаются до 31 января 2020 года на адрес электронной почты chetverikov@akvilon-invest.ru

В ответ всем заявившимся на конкурс будет отправлена регистрационная форма и исходные данные по участку. Работа жюри и подведение итогов конкурса: состоится 3 по 6 февраля 2020 года.

Напомним, что 13 августа эскизные предложения по благоустройству сквера на ул. Комсомольская были представлены холдингом «Аквилон Инвест» на встрече с жителями микрорайона.

Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер. Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения имеющихся зеленых насаждений, прежде всего берез. При строительстве не затрагиваются действующие рекреационные зоны - сквер и детская площадка на ул. Комсомольская. Более того, за счет застройщика – холдинга «Аквилон Инвест» планируется выполнить комплексное благоустройство этой территории, включая модернизацию зоны отдыха, которая останется общедоступной для всех жителей данного микрорайона. Для этого разрабатывается специальный проект.

Обязательными требованиями остаются: сквер является общедоступным для всех, существующие зеленые насаждения максимально сохраняются, территория благоустройства простирается до дома №192 по пр. Троицкий, предусматривается устройство современной детской площадки и многофункциональной спортивной площадки – обе с антитравматическим сертифицированным покрытием, а также зоны отдыха с малыми архитектурными формами.

Горожане могут вносить свои предложения и пожелания, которые направлены всем участникам конкурса для максимального учета и использования при разработке проекта. Готовая проектная документация по благоустройству сквера будет направлена на рассмотрение в городскую администрацию, которая проведет все предусмотренные действующим законодательством процедуры согласований. Холдинг «Аквилон Инвест» открыт к диалогу со всеми заинтересованными горожанами.

 

16 август 11:42 | : Культура

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