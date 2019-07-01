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Нашему полку убыло. Ушел из жизни журналист Владимир Кара-Мурза

Как сообщает газета «Коммерсант», в Москве на 60-м году жизни умер известный российский журналист, один из основателей телекомпании НТВ Владимир Кара-Мурза (старший).

Причина смерти не оглашается, но, судя по косвенным признакам, речь идет о скоропостижной кончине.

Владимир Кара-Мурза начал карьеру в РГТРК «Останкино» (в настоящее время «Первый канал»). Осенью 1993 года перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года. С 2003-го по 2008 год был ведущим информационной программы «Сейчас в России» на RTVi.

На «Эхе Москвы» журналист проработал 15 лет, в разное время будучи ведущим программ «Реплика Кара-Мурзы», «Ну и денек» и «Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой». На «Радио Свобода» с 2005 года выходило его авторское ток-шоу «Грани времени».

 

28 июль 12:17 | : Культура

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