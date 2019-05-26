Сотрудники музея «Кижи» и жители Заонежья перенимают опыт Кенозерского национального парка

У музея-заповедника «Кижи» и национального парка «Кенозерский» - много общего: богатейшее историко-культурное наследие, деревянная архитектура, ценные культурные ландшафты Русского Севера и, самое главное, люди. Именно опыт взаимодействия Парка и местных сообществ стал главной темой прошедшей на прошлой неделе в Кенозерье стажировки для сотрудников музея-заповедника «Кижи» и жителей заонежских деревень.
Как сообщает пресс-служба нацпарка «Кенозерский», за несколько дней кижане познакомились с активистами кенозерских ТОСов, узнали, как местные жители включены в туристическую деятельность, побывали на теплоходных, пеших и лодочных экскурсиях, пообщались с сотрудниками заповедной территории.
Начальник службы развития парка Александра Яковлева представила коллегам и гостям опыт сотрудничества Кенозерского национального парка с местными жителями, рассказала, какие вопросы волнуют представителей Парка сегодня и какие задачи они ставят перед собой на будущее.
«Наша поездка имела вполне конкретную цель — показать жителям кижской волости, как может жить современная северная деревня. Как она может развиваться, в чём могут участвовать местные жители, чем люди сами могут помочь своей деревне, — рассказала руководитель службы музея «Кижи» по управлению и развитию объекта Всемирного наследия Ольга Титова. — Мы составили маршрут, в который невозможно было не включить Кенозеро, поэтому всё наше путешествие строилось под конечную точку, кульминацию — Кенозерский парк. Мы давно знали, что здесь прекрасный опыт. Мы много читали, изучали. Ожидания были очень высокие, и это даже немного пугало. И в итоге мы в совершеннейшем восторге! И, будучи музейщиком, я хочу отметить экспозиционную деятельность. Прекрасный дизайн, отличные стенды, полиграфия, сувенирная продукция, издания. Очень хорошие туристические программы, грамотно выстроенные. Работа с детьми — это отдельная интересная тема. А в сотрудничестве с местными сообществами мы определились, что нам делать дальше, какие шаги предпринять. Надеемся, что это будут совместные шаги и проекты с Кенозерским национальным парком. Все ожидания оправдались и даже превзошли себя. Очень радует живая положительная реакция наших жителей — участников стажировки. Спасибо Кенозерскому парку за идеи, знания, опыт и вдохновение!».
«То, что у вас сделано, делается и, я уверен, будет делаться — вызывает восхищение. Мы очень похожи — у нас Заонежье, у вас — Поонежье. Но мы — жители острова Кижи — пока ведём несколько другой образ жизни, и, глядя на вас, мы заряжаемся энтузиазмом, у нас появляются новые созидательные идеи, мы думаем, как можно применить ваш опыт на нашей земле. Не буду стесняться, мы многое у вас позаимствуем и обязательно придумаем своё!», — отметил кижанин Виктор Тумановский.
Экспедиция проводилась в рамках проекта «Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке» по программе приграничного сотрудничества «Карелия». Проект финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Финляндской республикой.