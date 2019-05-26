ОНФ сформировал рабочую группу для решения вопросов сохранения объектов культурного наследия России

Общероссийский народный фронт создал рабочую группу для выработки решений проблем в сфере сохранения и реставрации объектов культурно-исторического наследия страны. Руководителем рабочей группы стал член Центрального штаба ОНФ, писатель, публицист Захар Прилепин, координатором – член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко.
«Приглашаем к участию всех заинтересованных коллег, экспертов и единомышленников. Это будет непростая, но очень интересная работа. Очевидно, что нашему культурному наследию нужна помощь. Многие памятники находятся в запущенном состоянии, погибают в пожарах, от вандализма. Причем зачастую руки связывает не отсутствие денег на спасение, а законодательство, которое не позволяет разумно использовать объекты культурного наследия. Важно пересмотреть устаревшие нормы, которые мешают работать как волонтерам, так и инвесторам», – заявил Прилепин.
В рабочую группу вошли члены Центрального штаба ОНФ, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты общественных структур – Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, Архнадзора, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, реставрационного сообщества, градозащитники.
«Мы создали представительную рабочую площадку для решения проблем в сфере культурного наследия. В ближайшее время эксперты рассмотрят предложения по законодательным изменениям и обсудят развитие механизмов общественного контроля в сфере охраны и сохранения объектов культурного и исторического наследия. Участники рабочей группы проведут оценку и экспертизу законопроектов, а также проектов нормативных актов Минкультуры России, касающихся сферы культурного наследия», – сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.
Она напомнила, что на прошедшем с 14 по 16 мая 2019 г. в Сочи на Медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин предложил провести ревизию законодательства в области сохранения и восстановления объектов культурного наследия и принять эффективные решения по управлению ими без вреда для самих памятников.
В связи с этим активисты ОНФ в мае 2019 г. организовали мониторинг состояния объектов культурного наследия в 66 регионах Российской Федерации. Его участники выявили 43 памятника федерального значения и 124 памятника регионального значения, которые, по мнению активистов Народного фронта, находятся на грани утраты, и для их спасения нужно принимать срочные меры. К примеру, это храм Тхаба-Ерды в Ингушетии, усадьба Чернышевых в Московской области, здание Оренбургского высшего авиационного училища, памятник Семену Дежневу в Чукотском автономном округе, а также Новодвинская крепость в Архангельске.
«ОНФ направил в адрес Министерства культуры РФ итоги мониторинга. В письме мы просим министра культуры Владимира Мединского обратить внимание на ряд выявленных в ходе мониторинга объектов культурного наследия, требующих первоочередного контроля со стороны ведомства», – сказала Шмелева.