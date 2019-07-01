Музею «Малые Корелы» исполнилось 55 лет

Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» отметил сегодня 55 лет со дня создания. 17 июля 1964 году решение «Об открытии этнографического музея-заповедника деревянного зодчества на открытом воздухе в городе Архангельске» принял Исполнительный комитет Архангельского областного Совета депутатов трудящихся.
Сегодня «Малые Корелы» – крупнейший в стране музей под открытым небом. 4 сектора архитектурно-ландшафтной экспозиции: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский – объединяют 86 памятников XVI-XX века, объектов культурного наследия России. В их числе коллекция из 9 мельниц – самая большая в России, объединяющая все типы северных мельниц. В ведении «Малых Корел» также находятся городские музейные комплексы «Усадьба М.Т. Куницыной» и «Дом коммерческого собрания», являющийся памятником федерального значения, храмовый комплекс в селе Нёнокса и Никольская церковь в селе Лявля.
Фонд музея насчитывает более 26 тысяч единиц хранения и ежегодно пополняется. С историческими предметами работают художники-реставраторы. Также в «Малых Корелах» есть своя бригада плотников-реставраторов, которая поддерживает сохранность памятников деревянного зодчества.
Календарь праздников музея включает около 20 мероприятий. Это праздники народного календаря (Петров день, Масленичная неделя), праздники православного календаря (Вербное Воскресение, Пасха Христова), всероссийские акции (Ночь музеев и Ночь искусств), фестивали (Поморский фестиваль детского творчества, который проводится уже 13 лет, и СеноFEST). Каждый праздник – это не только этнографические картинки, рассказывающие об обычаях Русского Севера и поморов, но и мастер-классы, тематические экскурсии, народные игры и забавы, традиционные угощения.
Музей включён в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. С 2018 года входит в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». Ежегодно музей посещают около 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба музея.