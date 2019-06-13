Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Гонки на весельных лодках

Скрип вёсел, плеск воды, музыка, народные песни и аплодисменты — так звучал праздник народного судостроения «Лекшмозерская регата» в деревне Морщихинской в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка.

Гуляния прошли 12 июля, в «Петров день» — традиционный праздник деревни Морщихинской. Жители Лекшмозерья говорят: «У нас все рыбаки, а кто не рыбак — тот рыбачка!», поэтому и программа была посвящена рыболовам и их лодкам. Гостей угощали наваристой ухой, главная сцена гремела песнями и кадрилями, ярмарка шумела торговлей и угощениями, дети развлекались на качелях, юные плотники делились первым опытом в судостроении. Но главным событием, конечно, стали лодочные гонки. В основном «заплыве» — для участников на собственном транспорте — за звание лучшего сразились девять гребцов.

В номинации «Современные лодки» безоговорочную победу одержал житель деревни Масельга Виктор Смолко. Он прошёл на своей пластиковой лодке три километра за максимально короткий отрезок времени — 12,2 минуты. Вслед за ним с отставанием всего в 23 секунды на дюралюминиевой лодке финишировал Евгений Вахрамеев.

Номинация «Традиционные малые лодки» была представлена двумя лодками-плоскодонками, построенными участниками «Юношеской школы традиционного плотницкого мастерства Кенозерья» специально для соревнований. Ребята сами готовили плавсредства к регате: конопатили и смолили, делали вёсла, проводили испытания на воде. Быть «пилотами» вызвались Миша Михнов и Данила Боголепов. Жаркая борьба между ними завязалась ещё на старте, но обидная поломка весла на дистанции не оставила Мише шансов на победу.

«Это не повод расстраиваться. Такое может случиться с каждым. Я впервые участвую в лодочных гонках и для меня это уже большое событие! Буду настраиваться на следующую регату!», —  рассказал участник.

Самое зрелищное соревнование развернулось в главной номинации регаты — «Традиционные народные лодки». Три соперника и три лодки-лекшмозерки — на одно призовое место. После стартового выстрела вперёд вырвался опытный Олег Данилов из Каргополя, вслед за ним устремились житель Морщихинской Илья Боголепов и Владимир Исаенко из Вытегры. Первая половина дистанции для участников была непростой, идти на вёслах нужно было против сильного ветра и встречной волны, а озеро то и дело обдавало гонщиков водой. В этих непростых условиях контрольный буй первыми обошли Илья и Владимир, но вторая часть гонки расставила всё на свои места: частый гость Кенозерского национального парка Владимир Исаенко пересёк финишную черту первым, опередив Илью Боголепова лишь на семь секунд.

Накал страстей не оставил равнодушными болельщиков на берегу. Горячая поддержка и дружные аплодисменты сопровождали гребцов на всей дистанции.

«Мы с удовольствием болели за всех ребят! Чувствовали, что гребцам нелегко и наша поддержка им крайне необходима. Да и наблюдать со стороны за серьезной мужской схваткой всегда интересно. Спасибо организаторам и участникам за яркое зрелище!», — поделилась впечатлениями Елена, гость праздника из Няндомы.

Пока участники основной части регаты переводили дух, на стартовую позицию вышли представители гостевой гонки. Желающим посоревноваться вне номинаций и на меньшей дистанции были предоставлены суда разных типов, в том числе традиционная «лекшмозерка», сшитая по местным традициям. За вёсла этой лодки впервые на соревнованиях села девушка — Наталья Зуева. И пусть ей не удалось победить, судя по поддержке с берега, она взяла приз зрительских симпатий. Победителем гостевой гонки стал житель деревни Масельга Алексей Солодягин, с большим отрывом опередивший остальных участников.

Главным партнёром «Лекшмозерской регаты» выступил архангельский магазин  товаров для рыбалки и отдыха «Магнум». Компания сформировала основной призовой фонд, из которого были награждены все победители гонок.

«”Лекшмозерская регата” прошла на отлично! Наша работа по поддержке и развитию традиционного народного судостроения набирает обороты. В этом году количество участников на традиционных лодках в разы увеличилось. Уже есть заявки на участие в следующей регате на лодках народной традиции от тех участников, которые в этот раз представляли номинацию “современные лодки”. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Ведь традиционные деревянные лодки дают хорошую фору остальным типам судов на вёслах. В современном мире любая лодка имеет право на жизнь, поэтому и номинации нашей регаты разные, но если говорить о сохранении народных традиций, то главной номинацией “Лекшмозерской регаты” есть и будет гонка на народной лодке, бережно сшитой мастерами на основе многовекового опыта наших предков. Мы сохраняем не просто местную лодку и ее особенности — мы сохраняем морское наследие нашей огромной страны!», — подытожил главный судья соревнований, специалист отдела развития туризма Кенозерского национального парка Евгений Мазилов.

   

16 июль 07:29 | : Культура

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (129)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20