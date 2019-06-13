Архангельская область: Гонки на весельных лодках

Скрип вёсел, плеск воды, музыка, народные песни и аплодисменты — так звучал праздник народного судостроения «Лекшмозерская регата» в деревне Морщихинской в Каргопольском секторе Кенозерского национального парка.
Гуляния прошли 12 июля, в «Петров день» — традиционный праздник деревни Морщихинской. Жители Лекшмозерья говорят: «У нас все рыбаки, а кто не рыбак — тот рыбачка!», поэтому и программа была посвящена рыболовам и их лодкам. Гостей угощали наваристой ухой, главная сцена гремела песнями и кадрилями, ярмарка шумела торговлей и угощениями, дети развлекались на качелях, юные плотники делились первым опытом в судостроении. Но главным событием, конечно, стали лодочные гонки. В основном «заплыве» — для участников на собственном транспорте — за звание лучшего сразились девять гребцов.
В номинации «Современные лодки» безоговорочную победу одержал житель деревни Масельга Виктор Смолко. Он прошёл на своей пластиковой лодке три километра за максимально короткий отрезок времени — 12,2 минуты. Вслед за ним с отставанием всего в 23 секунды на дюралюминиевой лодке финишировал Евгений Вахрамеев.
Номинация «Традиционные малые лодки» была представлена двумя лодками-плоскодонками, построенными участниками «Юношеской школы традиционного плотницкого мастерства Кенозерья» специально для соревнований. Ребята сами готовили плавсредства к регате: конопатили и смолили, делали вёсла, проводили испытания на воде. Быть «пилотами» вызвались Миша Михнов и Данила Боголепов. Жаркая борьба между ними завязалась ещё на старте, но обидная поломка весла на дистанции не оставила Мише шансов на победу.
«Это не повод расстраиваться. Такое может случиться с каждым. Я впервые участвую в лодочных гонках и для меня это уже большое событие! Буду настраиваться на следующую регату!», — рассказал участник.
Самое зрелищное соревнование развернулось в главной номинации регаты — «Традиционные народные лодки». Три соперника и три лодки-лекшмозерки — на одно призовое место. После стартового выстрела вперёд вырвался опытный Олег Данилов из Каргополя, вслед за ним устремились житель Морщихинской Илья Боголепов и Владимир Исаенко из Вытегры. Первая половина дистанции для участников была непростой, идти на вёслах нужно было против сильного ветра и встречной волны, а озеро то и дело обдавало гонщиков водой. В этих непростых условиях контрольный буй первыми обошли Илья и Владимир, но вторая часть гонки расставила всё на свои места: частый гость Кенозерского национального парка Владимир Исаенко пересёк финишную черту первым, опередив Илью Боголепова лишь на семь секунд.
Накал страстей не оставил равнодушными болельщиков на берегу. Горячая поддержка и дружные аплодисменты сопровождали гребцов на всей дистанции.
«Мы с удовольствием болели за всех ребят! Чувствовали, что гребцам нелегко и наша поддержка им крайне необходима. Да и наблюдать со стороны за серьезной мужской схваткой всегда интересно. Спасибо организаторам и участникам за яркое зрелище!», — поделилась впечатлениями Елена, гость праздника из Няндомы.
Пока участники основной части регаты переводили дух, на стартовую позицию вышли представители гостевой гонки. Желающим посоревноваться вне номинаций и на меньшей дистанции были предоставлены суда разных типов, в том числе традиционная «лекшмозерка», сшитая по местным традициям. За вёсла этой лодки впервые на соревнованиях села девушка — Наталья Зуева. И пусть ей не удалось победить, судя по поддержке с берега, она взяла приз зрительских симпатий. Победителем гостевой гонки стал житель деревни Масельга Алексей Солодягин, с большим отрывом опередивший остальных участников.
Главным партнёром «Лекшмозерской регаты» выступил архангельский магазин товаров для рыбалки и отдыха «Магнум». Компания сформировала основной призовой фонд, из которого были награждены все победители гонок.
«”Лекшмозерская регата” прошла на отлично! Наша работа по поддержке и развитию традиционного народного судостроения набирает обороты. В этом году количество участников на традиционных лодках в разы увеличилось. Уже есть заявки на участие в следующей регате на лодках народной традиции от тех участников, которые в этот раз представляли номинацию “современные лодки”. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Ведь традиционные деревянные лодки дают хорошую фору остальным типам судов на вёслах. В современном мире любая лодка имеет право на жизнь, поэтому и номинации нашей регаты разные, но если говорить о сохранении народных традиций, то главной номинацией “Лекшмозерской регаты” есть и будет гонка на народной лодке, бережно сшитой мастерами на основе многовекового опыта наших предков. Мы сохраняем не просто местную лодку и ее особенности — мы сохраняем морское наследие нашей огромной страны!», — подытожил главный судья соревнований, специалист отдела развития туризма Кенозерского национального парка Евгений Мазилов.