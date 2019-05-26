Бабушки Кенозерья

В Казани состоялся XIII Конгресс антропологов и этнологов. В научном форуме приняли участие около тысячи ведущих учёных из 20 стран, в том числе начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Марина Мелютина.
Главной темой были «Системы родства, связей и коммуникаций в истории человечества: антропологический аспект». Участники обсудили межэтнические, межрелигиозные отношения в разных странах мира, сохранение самобытной культуры в век глобализации, разницу жизненных стратегий местных сообществ и пришлых этносов и другие вопросы.
По мнению Марины Мелютиной, ценность Конгресса состояла в том, что он имел междисциплинарный характер.
«Здесь объединились социологи, филологи, этнографы, археологии, музееведы, чтобы обсуждать тему родства, коммуникаций сообществ, имеющую большое значение для современного мира. Необходимо отметить, что изучение традиционной культуры локальных сообществ занимает всё меньше внимания исследователей и этнология всё более тяготеет к современным вопросам развития общества. Были интересны выступления этнологов, в которых ставились вопросы о праве этносов “на отдалённость проживания”, позволяющее сохранять жизнь без “пришлых», о возможностях виртуальной этничности, когда группы в социальных сетях имеют возможность почувствовать себя единым сообществом», — отметила она.
Марина Николаевна приняла участие в секции «Институт бабушек в разных культурах» и представила доклад «Институт бабушек в традиционной культуре Кенозерья». Она рассказала, что бабушки выполняли роль хранительниц священных мест, приобщали детей к духовному миру, сопровождали семейные ритуалы: рождение, свадьбы, похороны.
Марина Мелютина также подчеркнула подвижническую роль в сохранении «института бабушек» директора Кенозерского национального парка Елена Шатковской. Именно кенозерские старушки помогли сберечь уникальный природный и культурный ландшафт заповедной территории.