Архангельская область: Спасти деревянную святыню!

В минувшие выходные в поморскую деревню Луда приехала первая экспедиция добровольцев проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За проведение консервационных работ в церкви Рождества Пресвятой Богородицы — объекта культурного наследия регионального значения, решили взяться 16 добровольцев из разных городов страны.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1862 году «на церковную сумму с помощью от прихожан». За прошедшие 157 лет её судьба не была простой. Дважды церковь закрывалась: в 1930 году и в 1950-х годах, но по настоянию местных жителей вновь открывалась. На Русском Севере не так много церквей, в которых в советское время проводились службы, но здесь они велись вплоть до 1962 года. В 1945 году колокольня, расположенная рядом, была разобрана на дрова. В 1982 году был вывезен церковный колокол, и церковь «замолчала».
Сегодня существование деревянной святыни под угрозой: церковь находится в аварийном состоянии. Если не перекрыть кровельное покрытие и не укрепить стены, то здание разрушится. По той же причине исчезли безвозвратно сотни северных храмов.
«У нас церковь была очень хорошая. Какие иконы там были, какое убранство! Крылечко было резное, красивое. Как праздник престольный, ходили в церковь. В основном посещали бабушки, все унские бабушки ходили в церковь, ну а потом, конечно, приходили к родне. К нам очень много родственников приходило после службы, — вспоминает уроженка Луды Александра Титова, — конечно, если бы сейчас церковь была, мы бы в неё ходили. Нам очень приятно и радостно услышать, что есть те, кто заботится о церквях — это ведь наше достояние!».
Чтобы сохранить памятник, необходимо провести комплекс противоаварийных работ: отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. Несмотря на то, что церковь не находится на территории национального парка «Онежское Поморье» и на балансе учреждения, поиски путей сохранения памятника ведутся с момента перехода Парка под управление ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». Благодаря совместной работе с проектом «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» консервационные работы начались уже в этом году.
В течение июля одна за другой заедут четыре экспедиции: «Луда-1», «Луда-2», «Луда-3» и «Луда-4». Первая команда уже приступила к делу, она разместились на кордонах национального парка «Онежское Поморье» и будет трудиться на протяжении недели.
«К поездке готовились: смотрели фотоотчёт, общались с ребятами, которые ездили сюда зимой, разбирали проект с архитектором. Приехав сюда, увидели, что церковь находится в более ветхом состоянии, чем ожидали. Мы изначально понимали, что здесь работы на несколько бригад, примерно на месяц. Здесь логически три объёма, три пространства. Займёмся первым, потому что оно находится в наиболее плачевном состоянии. Основной объём работ для нас — это вычистка обвалившейся крыши, потолка. Для того, чтобы сделать укрепляющие конструкции, нужно подготовить чистое основание, где уже можно будет твёрдо и жёстко их закрепить», — рассказывает командир экспедиции «Луда-1», доброволец проекта «Общее Дело» Николай Починок.
Сейчас в церкви трудятся десять мужчин, шесть женщин ведут хозяйство, для участия в проекте приехали две семьи с детьми.
Доброволец из Москвы Анна Нехай поделилась: «Это не первый мой проект. Я была в прошлом году в Подпорожье, потом в Верхнетоемском районе, в деревне Окуловская. Сюда приехала с подругой, Екатериной, хотим посмотреть поморские места. Очень люблю Север! Здесь люди спокойнее, они большие — душой, конечно. В прошлом году у нас было два мужчины и пять девушек. В этой поездке не думаю, что девушек будут пускать делать работы в церкви, мужчин много, некоторые уже не в первый раз, специалисты, но как-то не обидно. Очень красивый храм, там даже остались куски киотов позолоченных, но то, что крыши нет — угнетает. Мы все знаем в “Общем Деле”, что первое, что должно быть в деревянном строении — это крыша».
Участники экспедиции — неравнодушные люди, стремящиеся сохранить древние святыни в Архангельской, Вологодской областях, республиках Карелии и Коми. По статистике «Общего Дела» в проектах принимают участие много добровольцев из сферы информационных технологий, так cлучилось и в этой экспедиции. Егор Алабов из Москвы станет волонтёром сразу в трёх проектах — первый в Луде, затем два — в Вологодской области.
«Впервые так глубоко на севере, до этого был только в Шенкурском районе. Тяжело, долго, но уже дело привычное. Масса впечатлений, больше всего поражает свет ночью. Организм отказывается воспринимать умом, пока непривычно, акклиматизация. Сейчас поработаем, вторая, ночь, третья — будем спать как убитые, поработаем на свежем воздухе. А воздух здесь хороший!», — рассказал он.
«Мы на связи с бригадиром следующей экспедиции. Здесь встретимся, передадим дела, обсудим что и почему сделали, где какие инструменты и материалы. Передадим эстафету следующей экспедиции, они подхватят, — поделился планами командир экспедиции Николай Починок. — Если придут местные жители, то мы всем найдём работу. Нужно выносить сырые брёвна, все будут при деле!».