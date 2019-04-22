Знаток творчества Федора Абрамова посетил Архангельск

Вчера в Архангельск прилетел известный режиссёр, автор фильма «Две зимы и три лета», исследователь творчества писателя Фёдора Абрамова Теймураз Эсадзе.
В конце июля группа кинематографистов из Самары и Москвы проведет съёмки нового фильма Теймураза Эсадзе «Поездка в прошлое. Часть 1» в деревне Веркола Пинежского района – на родине Фёдора Александровича Абрамова. Фильм планируется выпустить к столетнему юбилею писателя, который будет отмечаться в 2020 году.
Одним из спонсоров проекта выступает Аэропорт Архангельск. По завершению съёмочного процесса фильм или его фрагменты будут показаны на демонстрационных мониторах в здании аэровокзала.
В аэропорту Архангельск Теймураза Эсадзе встречали Наталья Шпанова, директор Архангельского краеведческого музея, чьим филиалом является Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова в Верколе и представитель аэропорта.
ТеймуразЭсадзе, режиссёр:
- Основная цель этого визита – участие в конференции, куда меня пригласили в качестве участника. И надо всё освежить в памяти, потому что я тут был последний раз пять лет назад. Посмотреть, как выглядит сегодня деревня Веркола, посетить, может быть, какие-то другие места, которые можно рассмотреть на предмет съёмки, в том числе.Съёмочная группа прилетает 20 числа. И тогда уже конкретно будем снимать фильм.
Наталья Шпанова, директор Архангельского краеведческого музея:
- Наша встреча с генеральным директором Аэропорта Архангельск имени Фёдора Абрамова Ваге Самвеловичем Петросяном месяц назад, безусловно, была направлена на то, чтобы в стенах аэропорта создать правдивую и профессиональную экспозицию, посвящённую писателю. И то, что Аэропорт выступает в качестве спонсора по прилёту в Архангельск съёмочной группы фильма о Фёдоре Абрамове, для меня, например, трогательно. Значимое действие. Не отмахнулись, а прислушались и к имени писателя, к творчеству Теймураза. Это важно. И мы этот жест оцениваем и благодарим от всего сердца.