Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Знаток творчества Федора Абрамова посетил Архангельск

Вчера в Архангельск прилетел известный режиссёр, автор фильма «Две зимы и три лета», исследователь творчества писателя Фёдора Абрамова Теймураз Эсадзе.

В конце июля группа кинематографистов из Самары и Москвы проведет съёмки нового фильма Теймураза Эсадзе «Поездка в прошлое. Часть 1» в деревне Веркола Пинежского района – на родине Фёдора Александровича Абрамова. Фильм планируется выпустить к столетнему юбилею писателя, который будет отмечаться в 2020 году.

Одним из спонсоров проекта выступает Аэропорт Архангельск. По завершению съёмочного процесса фильм или его фрагменты будут показаны на демонстрационных мониторах в здании аэровокзала.

В аэропорту Архангельск Теймураза Эсадзе встречали Наталья Шпанова, директор Архангельского краеведческого музея, чьим филиалом является Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова в Верколе и представитель аэропорта.

ТеймуразЭсадзе, режиссёр:

- Основная цель этого визита – участие в конференции, куда меня пригласили в качестве участника. И надо всё освежить в памяти, потому что я тут был последний раз пять лет назад. Посмотреть, как выглядит сегодня деревня Веркола, посетить, может быть, какие-то другие места, которые можно рассмотреть на предмет съёмки, в том числе.Съёмочная группа прилетает 20 числа. И тогда уже конкретно будем снимать фильм.

Наталья Шпанова, директор Архангельского краеведческого музея:

- Наша встреча с генеральным директором Аэропорта Архангельск имени Фёдора Абрамова Ваге Самвеловичем Петросяном месяц назад, безусловно, была направлена на то, чтобы в стенах аэропорта создать правдивую и профессиональную экспозицию, посвящённую писателю. И то, что Аэропорт выступает в качестве спонсора по прилёту в Архангельск съёмочной группы фильма о Фёдоре Абрамове, для меня, например, трогательно. Значимое действие. Не отмахнулись, а прислушались и к имени писателя, к творчеству Теймураза. Это важно. И мы этот жест оцениваем и благодарим от всего сердца.

06 июль 08:38 | : Культура

Видеозал


«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (48)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20