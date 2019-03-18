Голых в Архангельске будут рисовать 20 июля (информация 18+)

Акция (скетч-сессия) Drink&Draw впервые пройдет в столице Поморья в рамках выставки «Становление». Будут позировать две обнаженные модели – мужчина и женщина.
Начало — в 14:00. Вход на сессию по предварительной записи.
Об остальном расскажет издание «Регион29»:
С 19 по 21 июля в Выставочном зале Союза художников будет работать экспозиция «Становление», представляющая экспериментальное творчество молодых художников Севера.
— «Становление» — непрерывный процесс, — отмечают авторы проекта. — Обозначая бесконечный путь художника, выставка стремится раскрыть неочевидные смятения и порывы.
Молодые артисты гостят в консервативной галерее, десятилетиями принимавшей солидных художников. Новое искусство намерено освежись взгляд на местную культуру.
Экспозиция будет работать всего три дня, в течение которых, по словам организаторов, посетителей ждут «ценные откровения и размышления о высоком и повседневном».
Каждый из трёх дней выставка будет открыта с 12:00 до 18:00. Вечеринка в честь открытия состоится 19 июля в 19:30. Его специальными гостями станут диджеи — участники местного сообщества TWS united.