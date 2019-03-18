Первый канал хочет убедить телезрителей, что Архангельск – город туристический

Как сообщают наши коллеги из других региональных изданий, Архангельск посетила съемочная группа Первого канала, программа «Живая жизнь».
Ее ведущая Наталья Барбье («Идеальный ремонт») уже встретилась с главой архангельской администрации Игорем Годзишем, который объяснил ей, что здесь снимать, чтобы передать «дух и самобытность» города.
Как рассказывают очевидцы события, столичных телевизионщиков больше всего заинтересовала местная северная кулинария (оленина, рыба, козули), а также то, что значительная часть города расположена на островах. Появились планы поснимать на Кего-острове, а заодно и порыбачить.
Напомним, что идея сделать Архангельскую область туристически привлекательной поражала всех губернаторов, кроме, разве что, скучного Киселева.
Кстати, главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток впервые посетил Архангельск в 1993 году со своей авторской передачей «Туристский журнал» по приглашению «Архангельсктуриста». До сих пор он вспоминает свои сомнения – что же здесь снимать, чтобы выглядело красиво?..
(на фото: Наталья Барбье)