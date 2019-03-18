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Первый канал хочет убедить телезрителей, что Архангельск – город туристический

Как сообщают наши коллеги из других региональных изданий, Архангельск посетила съемочная группа Первого канала, программа «Живая жизнь».

Ее ведущая Наталья Барбье («Идеальный ремонт») уже встретилась с главой архангельской администрации Игорем Годзишем, который объяснил ей, что здесь снимать, чтобы передать «дух и самобытность» города.

Как рассказывают очевидцы события, столичных телевизионщиков больше всего заинтересовала местная северная кулинария (оленина, рыба, козули), а также то, что значительная часть города расположена на островах. Появились планы поснимать на Кего-острове, а заодно и порыбачить.

Напомним, что идея сделать Архангельскую область туристически привлекательной поражала всех губернаторов, кроме, разве что, скучного Киселева.

Кстати, главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток впервые посетил Архангельск в 1993 году со своей авторской передачей «Туристский журнал» по приглашению «Архангельсктуриста». До сих пор он вспоминает свои сомнения – что же здесь снимать, чтобы выглядело красиво?..

(на фото: Наталья Барбье)   

02 июль 11:57 | : Культура

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