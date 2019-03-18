Как архангельский фольклор в Твери отличился

30 июня в Тверском академическом театре драмы состоялся гала-концерт зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
В течение трёх дней 96 лучших народных коллектива из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов демонстрировали перед взыскательным жюри свои лучшие номера. Фестиваль объединил более 1400 участников.
Архангельский регион представляли четыре коллектива: театр фольклора «Радеюшка», Шалакушский народный хор, хореографический коллектив - студия Малого Северного хора и ансамбль русских народных инструментов «Скерцо» из Шенкурса.
Конкурсная комиссия под председательством художественного руководителя Государственного Академического Русского народного хора имени Пятницкого, профессора Александры Андреевны Пермяковой по достоинству оценили высокий уровень выступления северян. Все четыре коллектива получили награды.
В номинации «Фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России» заслуженный коллектив народного творчества, театр фольклора «Радеюшка» завоевал диплом I степени. Образцовый художественный коллектив, хореографическая студия Малого Северного хора» диплом I степени получила в номинации «Народный танец». Шалакушский народный хор в своей номинации заслужил диплом III , а Шенкурский народный коллектив, ансамбль русских народных инструментов «Скерцо» в номинации «Коллективы народной музыки» удостоен диплома II степени.
Как рассказала руководитель театра фольклора «Радеюшка», заслуженный работник культуры РФ Зинаида Попова они давно не участвовал в таких серьезных конкурсах.
«Огромная конкуренция, требовательное жюри, в которое входят специалисты высочайшего уровня – это было очень волнительно, - делится впечатлениями от выступления в Твери Зинаида Васильевна.- поэтому эта награда для нас столь важна». Именно естественность поведения артистов «Радеюшки» на сцене отметили члены конкурсной комиссии зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
Признание народных коллективов Архангельской области на Всероссийском уровне – это стимул для развития и подтверждение правильно выбранного пути: бережное, чуткое, ценностное отношение к своим истокам, внимательное изучение, восстановление и распространение народной культуры, традиционных знаний образным языком искусства.