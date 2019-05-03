Кино будет, но позже. Съемки «12 стульев» в Архангельске переносятся на год из-за Нагиева

Подтверждение этому редакция ИА RUSNORD получила только что непосредственно от исполнительного продюсера проекта Игоря Смирнова.
То, что возникли сложности с графиком мега-востребованного Дмитрия Нагиева, исполнителя роли Остапа Бендера, стало известно еще во вторник. Продюсерская группа сериала не теряла надежды найти взаимопонимание со своими коллегами из телепроекта «Голос»… но, увы, телевидение в производстве более жесткая штука, чем кинематограф.
Напомним, сегодня в ряде местных СМИ появилась информация под заголовками типа «Кина не будет». Кроме проблем с графиком Нагиева, в них указывались проблемы с локациями – местной натурой и строительством декораций под нее. Однако Игорь Смирнов заверил – проблемы есть, но они решаемы, на их проекте работает талантливый художник-постановщик с прекрасной творческой фантазией.
Пока в планах группы перенос экспедиции в Архангельск на год, что нормально для такого масштабного проекта. В нашем городе есть то, чего нет во всей России – колесный пароход «Н. Гоголь» на ходу.
Впрочем, в практике кинематографа известны случаи, когда подобные длинные пролонгации не идут на пользу дела. При определенных обстоятельствах творцы могут выбросить сцену на пароходе из сценария, переместив героев из одной географической точки в другую закадровым текстом… и тогда действительно – кинА не будет.
По крайней мере, в Архангельске…